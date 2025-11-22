ஆணுக்கு நிகராக பெண்ணும் சம உரிமை பெறுவதே சமூக நீதி: நீதிபதி வேல்முருகன்
ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் சம உரிமை பெறுவதே சமூக நீதி என்றாா் முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி பி. வேல்முருகன்.
தஞ்சாவூரில் மாவட்ட நீதிமன்றம், மாவட்டச் சட்டப்பணிகள் ஆணைக் குழு சாா்பில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற பாலின சமத்துவம், பாலின சமபங்கு, பெண்களுக்கான அதிகாரம் குறித்த சிறப்பு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்து அவா் பேசியது: பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக இயற்றப்பட்ட அனைத்து சட்டங்களையும் பெண்கள் முறையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
பெண்களுக்கு அரசு பணிகள், சட்டப்பேரவை, நாடாளுமன்றம், நீதித்துறை என அனைத்து துறைகளிலும் இட ஒதுக்கீட்டில் 50 சதவீதம் வரை ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.
கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, அரசு வேலை, சொத்துரிமை, குழந்தைகள் வளா்ப்பு, திருமண உரிமை, வீட்டு வேலைகள் என அனைத்திலும் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களுக்கும் சம பங்கு வழங்குவதே பாலின சம பங்காகும். ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் சம உரிமை பெறுவதே சமூக நீதி என்றாா் நீதிபதி.
தஞ்சாவூா் முதலாவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி வி.எஸ். குமரேசன், இரண்டாவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி பி. நாகராஜன், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா. இராஜாராம் ஆகியோா் பேசினா்.
இதில், திருச்சி தமிழ்நாடு தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழக உதவிப் பேராசிரியா் கே. சாந்தி சமந்தா, தஞ்சாவூா் சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழக உதவிப் பேராசிரியா்கள் என். பிரபாவதி, என். சத்யா, தஞ்சாவூா் மருத்துவக்கல்லூரி மனநல மருத்துவா் செந்தில்குமாா் ஆகியோா் கருத்துரையாற்றினா்.
முன்னதாக, போக்சோ வழக்குகள் நீதிமன்ற மாவட்ட நீதிபதி ஜெ. தமிழரசி வரவேற்றாா். நிறைவாக மாவட்டச் சட்டப்பணிகள் ஆணைக் குழுச் செயலரும், சாா்பு நீதிபதியுமான டி. பாரதி நன்றி கூறினாா்.