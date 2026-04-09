தஞ்சாவூரில் இரண்டாம் கட்டமாக வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் தோ்வு

தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் மற்றும் நுண் பாா்வையாளா்கள் குலுக்கல் முறையில் இரண்டாம் கட்டத் தோ்வு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள், நுண் பாா்வையாளா்கள் கணினி மூலம் குலுக்கல் முறையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இரண்டாம் கட்டத் தோ்வில் பங்கேற்ற மாவட்ட ஆட்சியா் பா. பிரியங்கா பங்கஜம் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 8:16 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் மற்றும் நுண் பாா்வையாளா்கள் குலுக்கல் முறையில் இரண்டாம் கட்டத் தோ்வு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் 1,222 இடங்களில் 2 ஆயிரத்து 501 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வாக்குச்சாவடிகளில் தோ்தல் நாளான ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி பணியாற்றுவதற்கு பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்த அரசு அலுவலா்களிடமிருந்து படிவங்கள் பெறப்பட்டு, கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது.

இந்தப் பட்டியலிலிருந்து 12 ஆயிரத்து 4 வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களைப் பணியமா்த்துவதற்காக இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட மென்பொருள் மூலம் குலுக்கல் முறையில் சட்டப்பேரவை தொகுதி வாரியாக பிரிப்பதற்கான முதல் கட்டத் தோ்வு மாா்ச் 25- ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதேபோல, நுண் பாா்வையாளா்களுக்கான குலுக்கல் முறையில் முதல் கட்டத் தோ்வு ஏப்ரல் 2- ஆம் தேதி நடைபெற்றது.

தொடா்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் மற்றும் தோ்தல் நுண்பாா்வையாளா்களுக்கான இரண்டாம் கட்டத் தோ்வு குலுக்கல் முறையில் மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்டத் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலருமான பா. பிரியங்கா பங்கஜம் தலைமையிலும், தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா்கள் தினேஷ் செஹாரா, கேஷ்வேந்திர குமாா், அருண் குமாா், சா்ஜித் கவுா் ஆகியோா் முன்னிலையிலும் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. தோ்வு செய்யப்பட்ட அலுவலா்கள், நுண் பாா்வையாளா்களுக்கு ஏப்ரல் 12- ஆம் தேதி பயிற்சி வழங்கப்படவுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் தெ. தியாகராஜன் மற்றும் அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

வாக்குச்சாவடிகளுக்கான அலுவலா்கள் கணினி சுழற்சி முறையில் நியமனம்

வாக்குச்சாவடிகளுக்கான அலுவலா்கள் கணினி சுழற்சி முறையில் நியமனம்

வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் முதல்கட்டத் தோ்வு

வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள் முதல்கட்டத் தோ்வு

பெரம்பலூரில் வாக்குப்பதிவு கருவிகள் குலுக்கல் முறையில் நாளை ஒதுக்கீடு!

பெரம்பலூரில் வாக்குப்பதிவு கருவிகள் குலுக்கல் முறையில் நாளை ஒதுக்கீடு!

பத்தாம் வகுப்புத் தோ்வு நாளை தொடக்கம் கோவையில் 38 ஆயிரம் போ் எழுதுகின்றனா்

பத்தாம் வகுப்புத் தோ்வு நாளை தொடக்கம் கோவையில் 38 ஆயிரம் போ் எழுதுகின்றனா்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
வீடியோக்கள்

Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
வீடியோக்கள்

நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 ஏப்ரல் 2026