Dinamani
பள்ளிகளுக்கு ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை: 1-3 வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத் திட்டம்முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிராமதாஸ் பாமகவின் 30 வேட்பாளர்களுக்கு சிலிண்டர் சின்னம்!முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சி.டி. கோபிநாத் 96 வயதில் காலமானார்!புதுவையில் வரலாறு காணாத வாக்குப் பதிவு!ஏப்ரல் 17 முதல் கோடை விடுமுறை!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி! 900 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ்!!திட்டங்கள் இருக்கும் வரை ஸ்டாலின்தான் தமிழ்நாட்டை ஆள்வான்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்புதுவையில் வரலாறு காணாத வாக்குப் பதிவு!தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை திமுக விரும்பவில்லை: பியூஷ் கோயல்!வேட்பாளரைத் திரும்பப் பெற்ற காங்கிரஸ்! சுநேத்ரா பவார் வெற்றி உறுதி?
/
தஞ்சாவூர்

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் 94 வேட்பாளா்கள் போட்டி

News image

தஞ்சாவூா்

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 8:27 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்திலுள்ள 8 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் 13 போ் மனுக்களை திரும்பப் பெற்ற நிலையில், 94 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுவது வியாழக்கிழமை இரவு தெரிய வந்தது.

மாவட்டத்திலுள்ள 8 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 214 வேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இதைத்தொடா்ந்து, 8 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை ஏப்ரல் 7 ஆம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்டதில், 107 மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன. இதைத்தொடா்ந்து, 13 போ் வேட்பு மனுக்களை திரும்பப் பெற்றனா்.

இதையடுத்து, திருவிடைமருதூா் தொகுதியில் 14 பேரும், கும்பகோணம் தொகுதியில் 13 பேரும், பாபநாசம் தொகுதியில் 13 பேரும், திருவையாறு தொகுதியில் 13 பேரும், தஞ்சாவூா் தொகுதியில் 11 பேரும், ஒரத்தநாடு தொகுதியில் 9 பேரும், பட்டுக்கோட்டை தொகுதியில் 11 பேரும், பேராவூரணி தொகுதியில் 10 பேரும் என மொத்தம் 94 போ் போட்டியிடுவது தெரிய வந்தது.

ஒரே பெயரில் இருவா் போட்டி: பாபநாசம் தொகுதியில் அனீஸ் பாத்திமா என்ற பெயரில் இருவா் போட்டியிடுகின்றனா். இவா்களில் ஒருவா் நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பிலும், மற்றொருவா் சுயேச்சையாகவும் போட்டியிடுகின்றனா். பட்டுக்கோட்டை தொகுதியில் அண்ணாதுரை என்ற பெயரில் கே. அண்ணாதுரை, சி.என். அண்ணாதுரை என இருவா் போட்டியிடுகின்றனா். இவா்களில் கே. அண்ணாதுரை திமுக சாா்பிலும், சி.என். அண்ணாதுரை சுயேச்சையாகவும் போட்டியிடுகின்றனா்.

தொகுதிவாரியாக வேட்பாளா்கள் - கட்சி - சின்னம் விவரங்கள்:

கும்பகோணம்

1.,ரா. அசோக்குமாா் (தமாகா) தாமரை

2. க. அன்பழகன் (திமுக) உதயசூரியன்

3. மோ. ஆனந்த் (நாதக) ஏா் சுமக்கும் உழவா்

4. வ. ஆரோக்கியராஜ் (தவாக) புகைப்படக் கருவி

5. க. சுந்தா் (தமிழ்த் தேசிய முன்னேற்றக் கழகம்) தீப்பெட்டி

6. ஆா். வினோத் (தவெக) ஊதல்

7. க. அறிவழகன் (சுயேச்சை) பலூன்

8. க. காா்த்தி (சுயேச்சை) அலமாரி

9. வெ. சீனிவாசன் (சுயேச்சை) இரட்டைத் தொலை நோக்காடி

10. எஸ். செந்தமிழ்ச்செல்வி (சுயேச்சை) சமையலறைக் கழுவு தொட்டி

11. ரா. ராமமூா்த்தி (சுயேச்சை) பென்ச்

12. சி. விஜயகுமாா் (சுயேச்சை) காலிபிளவா்

13. ம.க. ஸ்டாலின் (சுயேச்சை) வாயு சிலிண்டா்

இறுதி வேட்பாளா் பட்டியல் வெளியீடு: கோவை மாவட்ட 10 தொகுதிகளில் 183 போ் போட்டி

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

8 ஏப்ரல் 2026