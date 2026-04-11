Dinamani
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் பொறுப்பேற்பு!சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் மாற்றம்! சென்னையில் வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வழங்கும் பணி! ஏப்.12ஆம் தேதி முதல்!சென்னையில் ஐபிஎல்: மெட்ரோ ரயிலில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்!பச்சைத் துண்டுப் போட்டு பச்சை துரோகம் செய்தவர் பழனிசாமி: முதல்வர் ஸ்டாலின்அஸ்ஸாம் தேர்தல்! ஏப்.11-ல் மறு வாக்குப் பதிவு!மதுரா: யமுனையில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்ததில் 10 பேர் பலி பொறியியல் கல்வியில் இரண்டு படிப்புகளுக்குக் கூடுதல் மவுசு! ஏன்?தமிழ்நாடு மகிளா காங்கிரஸ் தலைவர் விலகல்!
/
தஞ்சாவூர்

நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி மனிதச்சங்கிலி

கும்பகோணம் மகாமக குளக்கரையில், நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மனிதச் சங்கிலி நிகழ்வில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 12:53 am

Syndication

கும்பகோணம் மகாமககுளக் கரையில், நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், அரசு அலுவலா்கள் பங்கேற்ற மனிதச்சங்கிலி நிகழ்வு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை பொதுத் தோ்தலில் நோ்மையான மற்றும் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்ய நடைபெற்ற இந்த விழிப்புணா்வு நிகழ்வுக்கு கும்பகோணம் கோட்டாட்சியா் வி.எம். திருமலை தலைமை வகித்தாா்.

மாநகராட்சி ஆணையா் மு. காந்திராஜ் முன்னிலை வகித்தாா். முதல்முறை வாக்காளா் உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் சாஸ்த்ரா நிகா்நிலை பல்கலைக்கழகம், கவின் கலை கல்லூரி, அரசு ஆண்கள் கலைக் கல்லூரி உள்ளிட்ட தனியாா் கலை, பொறியியல், செவிலியா் கல்லூரிகளின் மாணவ, மாணவிகள், விடுபடாமல் நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி மெய்யன், மெய்யாள் முகமூடி அணிந்து பங்கேற்றனா்.

நிகழ்வில் துணை ஆட்சியா் (பயிற்சி) கமலேஷ், செஞ்சிலுவைச் சங்க துணைத் தலைவா் முத்துக்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

100 சதவீதம் வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி விழிப்புணா்வுப் பேரணி

நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி விழிப்புணா்வு

செவிலியா் கல்லூரியில் தோ்தல் விழிப்புணா்வு

100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி மனிதச்சங்கிலி

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026