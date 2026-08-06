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தஞ்சாவூர்

மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: 74.55 அடி

மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் புதன்கிழமை மாலை 4 மணி நிலவரப்படி 74.55 அடியாக இருந்தது.

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மேட்டூா் அணை. - கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் புதன்கிழமை மாலை 4 மணி நிலவரப்படி 74.55 அடியாக இருந்தது.

அணைக்கு விநாடிக்கு 18 ஆயிரத்து 905 கன அடி வீதம் தண்ணீா் வந்து கொண்டிருந்தது. அணையிலிருந்து விநாடிக்கு 1,500 கன அடி வீதம் தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுகிறது. கல்லணையிலிருந்து தண்ணீா் திறக்கப்படவில்லை.

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