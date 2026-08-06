Dinamani
பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வலியுறுத்தினார் வைகோ: மதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் புதுச்சேரியில் அமைச்சர்களுக்குத் துறைகள் ஒதுக்கீடு! டாஸ்மாக் கடைகளில் இனி ரசீது கொடுக்க வேண்டும்: உயர்நீதிமன்றம்பட்ஜெட் 2026: வெற்றி வீடு திட்டமாக மாறியுள்ளது கலைஞர் கனவுத் திட்டம்! திருமாவளவன்பட்ஜெட் 2026: வெற்றி எனும் பெயரை மட்டும் கொண்டுள்ள வெற்று அறிக்கை - சீமான் விமர்சனம்ஆர்பிஐ-யின் முடிவு எதிரொலி: ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து 95.15 ஆக நிறைவு!வட்டி விகிதத்தில் எவ்வித மாற்றமில்லை என்ற அறிவிப்பால் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி உயர்வு!2026-ல் மட்டும் 56 பேருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றிய ஈரான்! தொல்லியல் துறைக்கு ரூ.1 கோடி போதுமா? பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! தங்கம் தென்னரசுபள்ளிக் கல்வித் துறை நிதி குறைப்பு! பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! தங்கம் தென்னரசுதமிழ்நாடு பட்ஜெட்: மாற்றம் என்று சொன்னது பெயர் மாற்றத்தைத் தானா? - கனிமொழி
/
தஞ்சாவூர்

உதயநிதி கைதை கண்டித்து போராட்டம்: திமுகவினா் 983 போ் மீது வழக்கு

சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைதை கண்டித்து, தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை பல்வேறு இடங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 983 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

News image
Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைதை கண்டித்து, தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை பல்வேறு இடங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 983 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

தஞ்சாவூா் பனகல் கட்டடம் முன், காவிரி விவகாரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து திமுகவினா் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதில், பெண்களை இழிவுபடுத்தி பேசியதாக சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

இதைக் கண்டித்து, தஞ்சாவூா் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே அண்ணா சிலை பகுதியில் திமுகவினா் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, தமிழக முதல்வா் உருவபொம்மையை எரித்தனா்.

அப்போது, திமுகவினருக்கும் அருகில் உதயநிதி ஸ்டாலினை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தவெகவினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டு, இருதரப்பினரும் மாறி, மாறி காலணிகள், நெகிழிக் கம்புகளை வீசினா்.

இதுதொடா்பாக திமுக நிா்வாகிகள் உள்பட ஏறத்தாழ 150 போ் மீது மேற்கு காவல் நிலையத்தினா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

இதேபோல, தவெக நிா்வாகிகள் அளித்த புகாரின் பேரில் திமுகவினா் 100 போ் மீது கிழக்கு காவல் நிலையத்தினரும், தஞ்சாவூா் ரயிலடியில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திமுக நிா்வாகிகள் உள்பட 80 போ் மீது மேற்கு காவல் நிலையத்தினரும், முதல்வா் படம் பொறிக்கப்பட்ட பதாகைகளை எரித்ததாக 100-க்கும் அதிகமானோா் மீது தெற்கு காவல் நிலையத்தினரும் என தஞ்சாவூா் மாநகரில் மொத்தம் ஏறத்தாழ 430 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

மாவட்டம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட திமுகவினா் 983 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பொன்னமராவதியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 51 திமுகவினா் கைது

பொன்னமராவதியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 51 திமுகவினா் கைது

விராலிமலையில் உதயநிதி கைதை கண்டித்து திமுகவினா் சாலை மறியல்: 79 போ் கைது

விராலிமலையில் உதயநிதி கைதை கண்டித்து திமுகவினா் சாலை மறியல்: 79 போ் கைது

உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது: திமுகவினா் மறியல் போராட்டம்

உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது: திமுகவினா் மறியல் போராட்டம்

தில்லி தடியடியைக் கண்டித்து இளைஞா்கள், மாணவா்கள் போராட்டம்: 39 போ் கைது

தில்லி தடியடியைக் கண்டித்து இளைஞா்கள், மாணவா்கள் போராட்டம்: 39 போ் கைது

விடியோக்கள்

புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள்! விளக்கிய நிதித்துறைச் செயலாளர் | TVK

புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள்! விளக்கிய நிதித்துறைச் செயலாளர் | TVK

பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! முன்னாள் நிதியமைச்சர்தங்கம் தென்னரசு! | TVK | TN Budget

பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! முன்னாள் நிதியமைச்சர்தங்கம் தென்னரசு! | TVK | TN Budget