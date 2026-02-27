Dinamani
தஞ்சாவூர்

ஆடுதுறை அருகே தேரோட்டம்

பாஸ்கரராஜபுரம் மகாமேரு லலிதாம்பிகை மற்றும் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற தேரோட்டம்.

News image
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:07 pm

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், ஆடுதுறை அருகேயுள்ள பாஸ்கரராஜபுரம் மகாமேரு லலிதாம்பிகை மற்றும் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் மாசிமகத் தேரோட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

பாஸ்கரராஜபுரம் மகாமேரு லலிதாம்பிகை மற்றும் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் நடைபெறும் மாசிமக பிரம்மோத்சவ விழாவில் சம்ஹார மூா்த்தியாக சுவாமி மற்றும் அம்பாள் சிறப்பு அலங்காரத்தில் தேரில் எழுந்தருளினா். மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க வாணவேடிக்கையுடன் தேரோட்டம் நடந்தது.

தேரோடாடத்தை கோயில் ஸ்தாபகா் பிரம்மஸ்ரீ மோகன் குருஜி தொடங்கி வைத்தாா். ராஜகோபுரத்தில் இருந்து புறப்பட்ட தோ் மகா மண்டபத்தை வலம் வந்து மீண்டும் கோயிலை அடைந்தது. திரளான பக்தா்கள் வடம் பிடித்தனா். வீடுகளின் முன் பக்தா்கள் சிறப்பு அா்ச்சனை செய்து வழிபட்டனா்.

பின்னா் வசந்த மண்டபத்தில் சுவாமி அம்பாளை எழுந்தருளச் செய்து சிறப்பு மகா தீபாரதனை நடந்தது. மாா்ச் 2 மாசி மகத்தன்று காலை நடராஜா் புறப்பாடு, தங்கப் பல்லக்கில் அம்பாள் எழுந்தருள காவிரி ஆற்றங்கரையில் தீா்த்தவாரி, இரவு திருக்கல்யாணமும் தங்க ரதப் புறப்பாடும் நடைபெறுகிறது.

