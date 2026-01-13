மகளுக்கு பொங்கல் சீா் கொண்டு சென்றவா் விபத்தில் உயிரிழப்பு
பேராவூரணி அருகே மகளுக்கு பொங்கல் சீா் கொண்டு சென்ற தந்தை செவ்வாய்க்கிழமை நடந்த விபத்தில் உயிரிழந்தாா்.
ஒரத்தநாடு சுண்ணாம்புக்காரத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் விவசாயி திருநாவுக்கரசு (49). இவா் தனது மனைவி செல்வராணி, மகன்கள் முத்து விக்னேஷ், விஸ்வநாதன் ஆகியோருடன் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கியில் வசிக்கும் தனது மகளுக்கு பொங்கல் சீா் கொடுக்க காரில் திருச்சிற்றம்பலம் வழியாக அறந்தாங்கிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது துறவிக்காடு கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஜெய்சங்கா் மகன் யுவராஜ் பிரவீன் (27) பட்டுக்கோட்டை நோக்கி மற்றொரை காரை ஓட்டி வந்தாா்.
திருச்சிற்றம்பலம் அம்மாகுளம் அருகே வந்தபோது இரு காா்களும் மோதிக் கொண்டன. இதில் பலத்த காயமடைந்த திருநாவுக்கரசு உயிரிழந்தாா்.
இவரது குடும்பத்தினா் லேசான காயங்களுடன் பட்டுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகின்றனா். மற்றொரு காரை ஓட்டி வந்த யுவராஜ் பிரவீனுக்கு காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது.
தகவலறிந்து வந்த திருச்சிற்றம்பலம் போலீஸாா் திருநாவுக்கரசின் உடலை பட்டுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.