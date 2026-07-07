Dinamani
ரீல்ஸ் மோகத்துக்கு பள்ளிக் குழந்தைகளைப் பயன்படுத்தாதீர்: உதயநிதி ஸ்டாலின்கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையத்தின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்தார் முதல்வர் விஜய்உணவு பாதுகாப்பு சட்ட திருத்தத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை!கம்யூனிசம் உலகில் கம்பீரமாக நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கிறது! - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்ஹிட்லர், முசோலினியின் வரலாற்றைப் படியுங்கள் மிஸ்டர் டிரம்ப்! - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தனியார் பள்ளிகள் மீதான அக்கறையை அரசுப் பள்ளிகளுக்கு காட்டாதது ஏன்? தவெக அரசுக்கு சீமான் கேள்வி!சர்வதேச தரவரிசையில் இந்திய பாஸ்போர்ட் சரிவு: மோடி மீது கார்கே குற்றச்சாட்டு!குடியரசுத் தலைவரிடம் நற்சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்த 6 நாட்டின் தூதர்கள்!தவெக அரசுக்கு கவசமாக இருப்போம்: வைகோ மகாராஷ்டிரத்தில் தொடர் மழை: இதுவரை 13 பேர் பலி
/
தஞ்சாவூர்

பலத்த காற்றால் மரம் விழுந்து 2 வீடுகள் சேதம்; ஒருவா் காயம்

News image

திருவையாறு அருகே அணைக்குடியில் திங்கள்கிழமை வீசிய பலத்த காற்றால் வேப்பமரம் சாய்ந்து சேதமடைந்த வீடு.

Updated On :7 ஜூலை 2026, 2:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவையாறு அருகே ஏறத்தாழ 100 ஆண்டுகள் பழைமையான வேப்ப மரம் திங்கள்கிழமை வீசிய பலத்த காற்றால் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்ததில் 2 வீடுகள் சேதமடைந்தன. இதில் ஒருவா் பலத்த காயமடைந்தாா்.

திருவையாறு அருகே அணைக்குடி மாதா கோவில் தெருவில் அரசு ஆதிதிராவிடா் நல தொடக்கப் பள்ளியில் ஏறத்தாழ 100 ஆண்டுகள் பழைமையான வேப்ப மரம் எப்போது வேண்டுமானாலும் விழலாம் என்ற நிலையில் இருந்தது. இதை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலா்களிடம் அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியும், அகற்றப்படவில்லை.

இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை வீசிய பலத்த காற்றால் வேப்ப மரம் வேரோடு சாய்ந்து, அருகிலுள்ள காா்த்திக், லூா்துராஜ் வீட்டின் கூரை மீது விழுந்தது. இதனால் இருவரது வீடுகளும், வீட்டில் இருந்த பொருள்களும் சேதமடைந்தன. மேலும், வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த லூா்துராஜ் பலத்தக் காயமடைந்து, தஞ்சாவூா் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளாா்.

தகவலறிந்த வருவாய் துறை, ஒன்றிய அலுவலா்கள், காவல் துறையினா் நிகழ்விடத்துக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

திருவையாறு அருகே அணைக்குடியில் திங்கள்கிழமை வீசிய பலத்த காற்றால் வேப்பமரம் சாய்ந்து சேதமடைந்த வீடு.

திருவையாறு அருகே அணைக்குடியில் திங்கள்கிழமை வீசிய பலத்த காற்றால் வேப்பமரம் சாய்ந்து சேதமடைந்த வீடு.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பலத்த காற்றால் சேதமடைந்த சரக்கு கப்பல்: துரித நடவடிக்கையால் விபத்து தவிா்ப்பு

பலத்த காற்றால் சேதமடைந்த சரக்கு கப்பல்: துரித நடவடிக்கையால் விபத்து தவிா்ப்பு

சத்தியமங்கலம் அருகே பலத்த காற்றுக்கு மரம் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு

சத்தியமங்கலம் அருகே பலத்த காற்றுக்கு மரம் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு

சூறைக்காற்றில் தூக்கிவீசப்பட்ட ஆட்டோ: ஓட்டுநா் பலத்த காயம்

சூறைக்காற்றில் தூக்கிவீசப்பட்ட ஆட்டோ: ஓட்டுநா் பலத்த காயம்

மேட்டூரில் கனமழை: மின்கம்பங்கள் சாய்ந்து வீடுகள் சேதம்

மேட்டூரில் கனமழை: மின்கம்பங்கள் சாய்ந்து வீடுகள் சேதம்

விடியோக்கள்

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அதிமுகவில் எல்லாமே எடப்பாடிதான்... | Avadi kumar | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS | Vijayabaskar

அதிமுகவில் எல்லாமே எடப்பாடிதான்... | Avadi kumar | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS | Vijayabaskar

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!