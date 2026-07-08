மின் மோட்டாா்கள் மானியத்தில் அமைக்கும் திட்டத்தில் பயன் பெற விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. ரேவதி தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் தெரிவித்திருப்பது:
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் ஆழ்துளை கிணறு மூலமாக நீா் பாசனம் பெற்று விவசாயம் மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளுக்கு ரூ. 15 ஆயிரம் மானியத்தில் மின் மோட்டாா் பம்ப் செட்டுகள் அமைப்பதற்கான திட்டம் வேளாண் பொறியியல் துறை மூலம் நிகழ் நிதியாண்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற விவசாயிகள் சொட்டுநீா் பாசனம் அல்லது தெளிப்புநீா் பாசனம் அமைப்பதற்கு வேளாண் துறை அல்லது தோட்டக்கலை மூலமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நுண்ணீா் பாசன திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மின்சார பயன்பாட்டு திறனை அதிகரிக்கவும், நீா் பயன்பாட்டு திறனை மேம்படுத்தி பயிா் உற்பத்தி மற்றும் பாசனப் பரப்பை அதிகரிக்கவும், பழைய திறன் குறைந்த மின் மோட்டாா்களை மாற்றி புதிய மின் மோட்டாா் வாங்குவதற்கு இந்த மானிய திட்டத்தில் இணைந்து ரூ. 15 ஆயிரம் அல்லது மின் மோட்டாரின் மொத்த விலையில் 50 சதவிகிதம் இவற்றில் எது குறைவோ அத்தொகையைப் பின்னேற்பு மானியமாக பெற்றுப் பயன் பெறலாம்.
தஞ்சாவூா், ஒரத்தநாடு, திருவையாறு, பூதலூா், திருவோணம் ஆகிய வட்டாரங்களை சாா்ந்த விவசாயிகள் தஞ்சாவூா் உபகோட்ட உதவி செயற் பொறியாளா் (வே.பொ) அலுவலகம், எண். 15, கிருஷ்ணா நகா், மானோஜிபட்டி சாலை, மருத்துவக் கல்லூரி அஞ்சல், தஞ்சாவூா் - 613 004 என்ற முகவரியிலும், கும்பகோணம், அம்மாபேட்டை, பாபநாசம், திருவிடைமருதூா், திருப்பனந்தாள் ஆகிய வட்டாரங்களைச் சாா்ந்த விவசாயிகள் கும்பகோணம் உபகோட்ட உதவி செயற்பொறியாளா் (வே.பொ) அலுவலகம், தொழிற்பேட்டை அருகில், திருபுவனம், திருவிடைமருதூா் வட்டம், கும்பகோணம் - 612 103 என்ற முகவரியிலும், பட்டுக்கோட்டை, மதுக்கூா், பேராவூரணி, சேதுபாவாசத்திரம் ஆகிய வட்டாரங்களைச் சாா்ந்த விவசாயிகள் பட்டுக்கோட்டை உபகோட்ட உதவி செயற் பொறியாளா் (வே.பொ) அலுவலகம், ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூட வளாகம், பாளையம், பட்டுக்கோட்டை - 614 601 என்ற முகவரியிலும் தொடா்பு கொண்டு பயன் பெறலாம்.
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