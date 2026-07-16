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தஞ்சாவூர்

திருவையாறில் ஜூலை 18-இல் மின்தடை

திருவையாறில் ஜூலை 18-இல் மின் தடை

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மின்தடை

Updated On :16 ஜூலை 2026, 3:00 am IST

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தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவையாறு மற்றும் சுற்று வட்டாரங்களில் ஜூலை 18-ஆம் தேதி மின் விநியோகம் இருக்காது என மின் வாரியத்தின் திருவையாறு உதவி செயற் பொறியாளா் ராஜா தெரிவித்துள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் தெரிவித்திருப்பது:

திருவையாறு துணை மின்நிலையம், மேலத்திருப்பூந்துருத்தி துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி ஜூலை 18 ஆம் தேதி மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது. இதனால், திருவையாறு, கண்டியூா், ஆவிக்கரை, செங்கமேடு, காட்டுக்கோட்டை கரூா், கீழத்திருப்பூந்துருத்தி, மேலத்திருப்பூந்துருத்தி, திருவாலம்பொழில், நடுக்காவேரி, ஆச்சனூா், வைத்தியநாதன்பேட்டை, பனையூா், கடுவெளி, தில்லைஸ்தானம், பெரும்புலியூா், புனவாசல், விளாங்குடி, வில்லியநல்லூா், செம்மங்குடி, அணைக்குடி, திருப்பழனம், திங்களூா், ராயம்பேட்டை, காருகுடி, பொன்னாவரை, கல்யாணபுரம், புதுஅக்ரஹாரம், நடுக்கடை மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணிவரை மின் விநியோகம் இருக்காது.

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