வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட இருவா் கைது

பட்டுக்கோட்டை கரிகாடு எஸ்எம்எஸ் அவென்யூ ஆா்ச் அருகே வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட இருவரை காவல் துறையினா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள கொண்டிக்குளம் மேலத்தெரு பகுதியை சோ்ந்தவா் கண்ணுசாமி மகன் கேசவன் ( 58), மற்றும் அவரது நண்பா் சங்கா் இருவரும் சொந்த வேலை நிறுத்தமாக வெள்ளிக்கிழமை இரவு கரிகாடு பகுதியில் உள்ள எஸ்.எம்.எஸ் அவென்யூ ஆா்ச் அருகே வரும்பொழுது, பட்டுக்கோட்டை காமராஜா் நகா், கீழ்கரை, பூமிலியாா்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த ராஜேந்திரன் மகன் சத்தியமூா்த்தி (34) , மற்றும் பட்டுக்கோட்டை ஏ.வி குளம் ராமலிங்கம் மகன் மருது என்கின்ற மருதுபாண்டி ( 33 ) ஆகிய இருவரும் மேற்கண்ட நபா்களை வழிமறித்து கத்தியை காட்டி பணத்தை பிடுங்கி சென்றதாக அவா்கள் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் பட்டுக்கோட்டை நகர காவல் துறையினா் வழக்கு பதிவு செய்து குற்றவாளிகள் இருவரையும் சனிக்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
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