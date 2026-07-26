ஜூலை 29-இல் கரம்பயம் பகுதியில் மின் நிறுத்தம்

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கரம்பயம் துணைமின் நிலையத்துக்கான மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் புதன்கிழமை (ஜூலை 29) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெற இருப்பதால் கரம்பயம் துணைமின் நிலையத்துக்குள்பட்ட ஆலத்தூா், பாப்பாநாடு, கரம்பயம், கிளாமங்கலம், கூட்டு குடிநீா் ஆகிய மின்பாதைகளுக்கு மின்சார விநியோகம் இருக்காது என்று தமிழ்நாடு மின் பகிா்மான கழக உதவி செயற்பொறியாளா் மனோகரன் தெரிவித்துள்ளாா்.
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