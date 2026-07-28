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தஞ்சாவூர்

பயிா்க் கடன்கள் முழுமையாக தள்ளுபடி கோரி ஆா்ப்பாட்டம்

பயிா்க்கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யக் கோரி தஞ்சாவூா் அருகே குருங்குளம் அறிஞா் அண்ணா சா்க்கரை ஆலை முன் தமிழக கரும்பு உற்பத்தியாளா்கள் சங்கத்தினா் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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தஞ்சாவூா் அருகே குருங்குளம் அறிஞா் அண்ணா சா்க்கரை ஆலை முன் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழக கரும்பு உற்பத்தியாளா்கள் சங்கத்தினா்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 12:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பயிா்க்கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யக் கோரி தஞ்சாவூா் அருகே குருங்குளம் அறிஞா் அண்ணா சா்க்கரை ஆலை முன் தமிழக கரும்பு உற்பத்தியாளா்கள் சங்கத்தினா் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதில், தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தோ்தல் அறிக்கையில் கூறியபடி, சிறு குறு விவசாயிகள் பாகுபாடு இல்லாமல், கூட்டுறவுக் கடன் முழுவதையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். வரும் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் நெல்லுக்கு குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3 ஆயிரத்து 500-ம், கரும்புக்கு டன்னுக்கு ரூ. 4 ஆயிரத்து 500-ம் விலை அறிவிக்க வேண்டும். கடந்த 2025 - 26 ஆம் ஆண்டில் வெட்டிய கரும்புக்கு விவசாயிகளுக்கு முந்தைய அரசு வழங்கிய ஊக்கத்தொகையை அரசாணை வெளியிட்டு கடந்த ஆட்சியில் வழங்கியதுபோல அக்டோபா் மாதத்திலேயே விவசாயிகளுக்கு பணம் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். கா்நாடக அரசு மேக்கேதாட்டில் அணை கட்டும் முயற்சியை மத்திய, மாநில அரசுகள் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கை முழக்கங்கள் எழுப்பினா்.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு தமிழக கரும்பு உற்பத்தியாளா்கள் சங்கத் தலைவா் பி. ராமசாமி தலைமை வகித்தாா். சங்கப் பொதுச் செயலா் ஆா். திருப்பதி வாண்டையாா், செயலா் பி. கோவிந்தராஜ், பொருளாளா் பி. அா்சுனன், ஆலோசகா் விஜயகுமாா், அய்யாதுரை, சுதாகா், முத்துசாமி, லட்சுமணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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