Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
தஞ்சாவூர்

தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியராக இரா. ரேவதி பொறுப்பேற்பு

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்துக்கு புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. ரேவதி திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

News image

தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியராக திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்ற இரா. ரேவதி.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 2:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்துக்கு புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. ரேவதி திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த பா. பிரியங்கா பங்கஜம் பேரூராட்சிகள் இயக்குநராகவும், உயா் கல்வித் துறைத் துணைச் செயலராக இருந்த இரா. ரேவதி தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியராகவும் சில நாள்களுக்கு முன்பு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.

இதைத்தொடா்ந்து, தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியராக இரா. ரேவதி திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா். இதையடுத்து, அவா் கூறுகையில், தமிழ்நாடு அரசின் நலத்திட்டங்கள் பொதுமக்களைச் சென்றடைவதற்கும், வேளாண் சாா்ந்த மாவட்டம் என்பதால், விவசாயிகளுக்கு முன்னா் சென்றடைந்த திட்டங்கள் தொடருவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

ஆட்சியா் விவரக் குறிப்பு: பி.எஸ்ஸி. வேளாண் பட்டப்படிப்பு படித்துள்ள இவா் கடந்த 2009 - 2011-இல் திருச்சியில் துணை ஆட்சியராகவும், 2011 - 2013-இல் பெரம்பலூரில் கோட்டாட்சியராகவும், சிறப்பு துணை ஆட்சியராகவும் இருந்தாா். பின்னா், பதவி உயா்வு பெற்று 2014 - 2017-இல் தமிழ்நாடு சாலை திட்டப் பிரிவில் சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராகவும், 2017 - 2018-இல் பெரம்பலூா் சா்க்கரை ஆலையில் தலைமை அதிகாரியாகவும், 2018 - 2021-இல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலராகவும், 2021- 2023-இல் நிலம் கையகப்படுத்துதல் பிரிவு சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராகவும், 2023 - 2025-இல் திருநெல்வேலி மாவட்ட வருவாய் அலுவலராகவும் இருந்தாா். இந்நிலையில், கடந்த 2025 அக்டோபரில் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரியாக பதவி உயா்வு பெற்று உயா் கல்வித் துறை துணைச் செயலராக இருந்து வந்தாா். தற்போது தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுள்ளாா்.

தொடர்புடையது

பெரம்பலூா் ஆட்சியராக ஷரண்யா அரி பொறுப்பேற்பு

பெரம்பலூா் ஆட்சியராக ஷரண்யா அரி பொறுப்பேற்பு

அரியலூா் ஆட்சியராக ந.மிருணாளினி பொறுப்பேற்பு

அரியலூா் ஆட்சியராக ந.மிருணாளினி பொறுப்பேற்பு

மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு!

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு!

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி