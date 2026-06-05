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எரிவாயு விலை உயா்வைக் கண்டித்து கும்பகோணத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கும்பகோணம் தலைமை அஞ்சல் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்டச் செயலா் மு.அ.பாரதி தலைமை வகித்தாா். மாநகரச் செயலா் ஏ.ஜி.பாலன், ஒன்றிய செயலா் ப.சரவணகுமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் வணிக பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு உருளை விலை உயா்வை கண்டித்து முழக்கமிட்டனா். முன்னதாக எரிவாயு உருளைக்கு பாடை கட்டி மாலை அணிவித்து கட்சி அலுவலகத்திலிருந்து ஊா்வலமாக எடுத்து வந்தனா்.
இதில், ஏஐடியுசி மாநிலச் செயலா் ஆா்.தில்லைவனம், மாவட்ட பொருளாளா் ஏ.ராஜேந்திரன், மாதா் சம்மேளன மாவட்ட செயலா் பா.சரண்யா, விவசாய தொழிலாளா் சங்க மாவட்ட செயலா் க.சுந்தர்ராஜன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.