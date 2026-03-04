கும்பகோணம் கோட்ட அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் முதல் பெண் ஓட்டுநராக திருவிடைமருதூா் ரம்யா (33) பணியில் சேர உள்ளாா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவிடைமருதூா் அருகே உள்ள சூரியனாா்கோயிலைச் சோ்ந்தவா் ரம்யா. இவரது கணவா் வெளிநாட்டில் வேலை பாா்த்து வருகிறாா். இவருக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனா். இலகு ரக வாகனம் ஓட்ட பயிற்சி பெற்ற ரம்யா, 2018-இல் சென்னையில் உள்ள தனியாா் ஓட்டுநா் பயிற்சிப் பள்ளியில் பயிற்றுநராகப் பணியாற்றினாா். பின்னா் கும்மிடிப்பூண்டி சாலைப் போக்குவரத்து நிறுவனத்தின் கீழ் உள்ள அரசுப் போக்குவரத்துப் பயிற்சி பள்ளியில் 2023-ஆம் ஆண்டு சோ்ந்து ஓட்டுநா் பயிற்சிபெற்று தோ்வானாா். பின்னா் கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியாா் பேருந்து ஓட்டுநராக ஒன்றரை ஆண்டுகள் பணியாற்றிவந்தாா். இதனிடையே அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் ஓட்டுநா், நடத்துநா் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இதற்கு விண்ணப்பித்த ரம்யா ஓட்டுநா் தோ்வு மற்றும் நோ்முகத் தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்று, தற்போது கும்பகோணம் அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகப் பயிற்சி பேருந்தில் ஓட்டுநா் பயிற்சி பெற்று வருகிறாா். பயிற்சி முடிந்ததும் சீா்காழியில் பணியில் சேரவுள்ளாா்.
இந்நிலையில் புதன்கிழமை தஞ்சாவூா் மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளரும், கும்பகோணம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான க. அன்பழகனை சந்தித்து வாழ்த்துபெற்றாா். துணை மேயா் சு.ப. தமிழழகன், முன்னாள் ஒன்றியக் குழு துணைத் தலைவா் கணேசன், கிழக்கு ஒன்றிய செயலா் ஜெ. சுதாகா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
இதுகுறித்து போக்குவரத்து அலுவலா் ஒருவா் கூறும்போது கும்பகோணம் கோட்ட போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பணியில் சேரும் முதல் பெண் ஓட்டுநா் ரம்யா ஆவாா். இவா், நடத்துநா் பயிற்சியும் பெற்றுள்ளாா். இதேபோல மற்ற கோட்டங்களிலும் பெண்கள் ஓட்டுநா் - நடத்துநா் பணிகளில் சேர உள்ளனா் என்றாா்.
டிரெண்டிங்
அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களில் விபத்தை தடுக்க யாகம்: மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கண்டனம்
அரசுப் பேருந்துகளில் பாடல்கள் ஒலிக்கத் தடை: போக்குவரத்துக் கழகம் எச்சரிக்கை
பெண் பயணிகளிடம் அவதூறு பேச்சு: காங்கயத்தில் அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா் பணியிடை நீக்கம்
குன்னூா் அரசுப் பேருந்தில் முதல் பெண் நடத்துநா்
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...