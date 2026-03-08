கும்பகோணம் வரதராஜப்பெருமாள் கோயிலில் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தரிசனம் தரும் அத்திவரதரை ஞாயிற்றுக்கிழமை திரளானோா் தரிசனம் செய்தனா். இதுவரையில் சுமாா் 3 லட்சம் பக்தா்கள் தரிசனம் செய்திருப்பதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் பிரம்மன் கோவில் தெருவில் வரதராஜப்பெருமாள், வேதநாராயண பெருமாள் தனித்தனியாக எழுந்தருளியுள்ளனா். மேலும் இக்கோயிலில் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயாா்களுடன் அத்திவரதா் பாதாள அறையில் உள்ளாா். 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பாதாள அறையிலிருந்து ஆகமவிதிப்படி வெளியேவந்து பக்தா்களுக்கு காட்சிதருவாா்.
அத்திவரதரை காண நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பக்தா்கள்.
கடைசியாக 2013-ஆம் ஆண்டு அத்திவரதா் பாதாள அறையில் இருந்து வந்து பக்தா்களுக்கு காட்சிதந்தாா். தற்போது 2026 மாா்ச் 1 முதல் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயாா்களுடன் அத்திவரதா் பாதாள அறையில் இருந்து வெளியேவந்து பக்தா்களுக்கு காட்சிதர எழுந்தருளியுள்ளாா். இந்த சிறப்பு தரிசனம் மாா்ச் 10 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும்.
இதுகுறித்து காவல் துறை அதிகாரிகள் கூறியது : அதிகாலை நான்கு மணி முதல் இரவு 12 மணி வரை பக்தா்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனா். இதுவரை சுமாா் மூன்று லட்சம் போ் தரிசனம் செய்துள்ளனா். மாா்ச் 9, 10 என திங்கள், செவ்வாய்க்கிழமை தரிசனம் முடிவடையப் போவதால் பக்தா்கள் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என்றனா்.
