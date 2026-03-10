கும்பகோணம் புதிய டிஎஸ்பி பொறுப்பேற்பு
கும்பகோணம் துணைக் கோட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக பி. தங்கராமன் செவ்வாய்க்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
பி. தங்கராமன்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 6:39 pm
கும்பகோணம் துணைக் கோட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக பி. தங்கராமன் செவ்வாய்க்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் காவல் துணைக் கோட்டத்தில் உதவிக் கண்காணிப்பாளராக இருந்த அங்கிட்சிங் இட மாறுதலில் சென்றதையடுத்து, புதுக்கோட்டை மாவட்டம், பொன்னமராவதியில் துணைக் கோட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக இருந்த பி. தங்கராமன் கும்பகோணத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
இவருக்கு கிழக்கு, மேற்கு, தாலுகா, சுவாமிமலை, போக்குவரத்து ஒழுங்கு மற்றும் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள், காவலா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...