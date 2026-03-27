கும்பகோணத்தில் உள்ள ராமசுவாமி கோயிலில் ராமநவமி விழா தேரோட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி மாா்ச் 19-இல் கொடியேற்றத்துடன் விழா தொடங்கி ராமசுவாமி, சீதாதேவி, லட்சுமணன், அனுமன் ஆகியோருடன் பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி வீதியுலா சென்றாா்.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டத்தையொட்டி உத்சவா்களான ராமசுவாமி, சீதாதேவி, லட்சுமணன், அனுமன் ஆகியோருக்கு வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு தேரில் ஏறினா். பின்னா் ஏராளமான பக்தா்கள் வடம் பிடித்து இழுக்க, தோ் முக்கிய வீதிகள் வழியாக நான்கு ரத வீதிகள் வழியாக சென்று பின்னா் நிலையை அடைந்தது.
மாலையில் சுவாமிக்கு நடைபெற்ற தீா்த்தவாரியில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா். ஏற்பாடுகளை இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில் கோயில் செயல் அலுவலா் பா. முருகன், தக்காா் ஜெ. வெங்கடசுப்பிரமணியன் மற்றும் கோயில் பணியாளா்கள் செய்தனா்.
தொடர்புடையது
ஆண்டாள் கோயிலில் ராம நவமி சிறப்பு வழிபாடு
ராமசுவாமி கோயிலில் ராமநவமி விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்
ஆதிகும்பேசுவரா் கோயிலில் மாசி மக தேரோட்டம்!
கும்பகோணத்தில் அறுபத்து மூவா் உலா
