இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்புசிதம்பரம் தொகுதியில் தமிமுன் அன்சாரி போட்டி!தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல்: விருத்தாசலம் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் போட்டி! திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்! முழு விவரம்!!164 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் - முழு விவரம்சென்னையில் 6 திமுக எம்எல்ஏ-களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு! கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி
தஞ்சாவூர்

கும்பகோணம் திமுக வேட்பாளா்!

கும்பகோணம் திமுக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு

Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:59 pm

பெயா் : க. அன்பழகன்

பிறந்த தேதி : 24.12.1949

வயது : 76

ஜாதி : நாயுடு

தொழில் : அன்பு மருத்துவமனை நிா்வாக இயக்குநா், முழுநேர அரசியல் பணி.

பெற்றோா் : கே.கணபதி - ஏகாம்பாள்

மனைவி: இன்னமுது

கட்சிப்பதவிகள் : திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா், கும்பகோணம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், தஞ்சாவூா் மாவட்ட திமுக தோ்தல் பணி பொறுப்பாளா், தஞ்சாவூா் வடக்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா்.

வகித்த பதவிகள் : கும்பகோணம் ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவா் (1996-2006), மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு உறுப்பினா் (2006-2011), கும்பகோணம் நகர வீடு கட்டும் சங்க தலைவா், பால் கூட்டுறவு சங்க தலைவா், மருதாநல்லூா் கிராம கூட்டுறவு சங்க தலைவா், மத்திய கூட்டுறவு வங்கி இயக்குநா், சந்திரசேகரபுரம் கூட்டுறவு சங்க இயக்குநா். 3 முறை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் (2011, 2016, 2021)

புவனகிரி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் துரை.கி. சரவணன்

திட்டக்குடி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சி.வெ.கணேசன்!

புவனகிரி அதிமுக வேட்பாளா்

தொகுதி விவரக் குறிப்பு: கும்பகோணம் - 171!

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

