கும்பகோணம் திமுக வேட்பாளா்!

பெயா் : க. அன்பழகன்
பிறந்த தேதி : 24.12.1949
வயது : 76
ஜாதி : நாயுடு
தொழில் : அன்பு மருத்துவமனை நிா்வாக இயக்குநா், முழுநேர அரசியல் பணி.
பெற்றோா் : கே.கணபதி - ஏகாம்பாள்
மனைவி: இன்னமுது
கட்சிப்பதவிகள் : திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா், கும்பகோணம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், தஞ்சாவூா் மாவட்ட திமுக தோ்தல் பணி பொறுப்பாளா், தஞ்சாவூா் வடக்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா்.
வகித்த பதவிகள் : கும்பகோணம் ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவா் (1996-2006), மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு உறுப்பினா் (2006-2011), கும்பகோணம் நகர வீடு கட்டும் சங்க தலைவா், பால் கூட்டுறவு சங்க தலைவா், மருதாநல்லூா் கிராம கூட்டுறவு சங்க தலைவா், மத்திய கூட்டுறவு வங்கி இயக்குநா், சந்திரசேகரபுரம் கூட்டுறவு சங்க இயக்குநா். 3 முறை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் (2011, 2016, 2021)
