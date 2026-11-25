மகாமகம்-2028 விழாவுக்கான பணிகள் 6 மாதங்களில் முடிக்கப்படும்: அமைச்சா் கே.ஜி. அருண்ராஜ்
கும்பகோணத்தில் 2028-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள மகாமக விழாவுக்கான பணிகள் 6 மாதங்களுக்குள் முடிக்கப்படும் என்றாா் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் கே.ஜி. அருண்ராஜ்.
கும்பகோணத்தில் மகாமக குளத்தை புதன்கிழமை பாா்வையிட்ட அமைச்சா்கள் கே.ஜி.அருண்ராஜ், ஆா். வினோத் உள்ளிட்டோா்.
கும்பகோணத்தில் 2028-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள மகாமக விழாவுக்கான பணிகள் 6 மாதங்களுக்குள் முடிக்கப்படும் என்றாா் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் கே.ஜி. அருண்ராஜ்.
கும்பகோணத்தில், மகாமகம்-2028-க்கான பணிகளை ஆய்வு செய்வதற்காக புதன்கிழமை வந்த அவா் செய்தியாளா்களிடம் மேலும் கூறியதாவது:
கும்பகோணத்தில் 2028-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள மகாமக விழாவுக்கான பணிகள் 6 மாதங்களுக்குள் முடிக்கப்படும். இதையொட்டி, கும்பகோணம் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு ரூ. 5.3 கோடியில் 17 அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளோம்.
கும்பகோணம் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் ரூ. 2.29 கோடியில் மருத்துவ பயனாளிகளுக்கான வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும். ரூ.43.84 லட்சத்தில் விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை மையத்திற்கு நவீன உபகரணங்கள், ரூ. 22.3 லட்சத்தில் மகப்பேறு மையத்துக்கான கூடுதல் உபகரணங்கள், ரூ. 68 லட்சத்தில் பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு மையத்துக்கு கூடுதல் உபகரணங்கள், ரூ.22.93 லட்சத்தில் ரத்த வங்கிக்கான நவீன உபகரணங்கள், ரூ. 27.4 லட்சத்தில் கண் சிகிச்சைக்கான நவீன உபகரணங்கள், ரூ.6.64 லட்சத்தில் எக்கோ இதய பரிசோதனை கருவி, ஒருங்கிணைந்த தொற்றா நோய் சிகிச்சை மையம், ரூ. 8 லட்சத்தில் மண்டல தீக்காய சிகிச்சை மையம், நலன் ஒருங்கிணைந்த இலவச உடல்நல பரிசோதனை திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.40 கோடி மதிப்பில் ஒருங்கிணைந்த தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு வரும் நிதியாண்டில் அறிவிக்கப்படும்.
மேலும் இதயம் தொடா்பான நோய்கள் மூலமாகதான் இறப்பு விகிதம் அதிகமாக உள்ளது. அதற்கான தீவிர சிகிச்சை பிரிவு ரூ.6 கோடி மதிப்பில் அமைக்கப்படும். இங்கு எம்.ஆா்.ஐ. ஸ்கேன் மையம் 2 மாதங்களுக்குள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும் என்றாா்.
அப்போது, வேளாண்மை துறை அமைச்சா் ஆா். வினோத் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
ஆய்வுக் கூட்டம்: முன்னதாக, கும்பகோணம் வருவாய் கோட்டாட்சியரக மகாமக கூட்டரங்கில், மகாமகம்-2028 விழா பணிகள் தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டம் ஆட்சியா் இரா. ரேவதி தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில், அமைச்சா்கள் கே.ஜி. அருண்ராஜ், ஆா். வினோத் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
கூட்டத்தில் அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் பேசுகையில், மகாமக விழா-2028-க்கு தமிழக அரசு சாா்பில் ரூ. 160 கோடி மதிப்பில் பல்வேறு பணிகள் செய்யப்பட உள்ளன.
மருத்துவம், உணவு பாதுகாப்பு துறையினா் ஆலோசனைகளை கேட்டறிந்து, திட்ட அறிக்கை தயாா் செய்து பணிகள் தொடங்கப்படும்.
2028 மகாமக விழாவில் சுமாா் 1 கோடி போ் பங்கேற்பா் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. அனைத்து பக்தா்களுக்கும் தேவையான கட்டமைப்பை மருத்துவம் மற்றம் உணவு பாதுகாப்புத் துறையினா் உருவாக்குவாா்கள் என்றாா்.
மகாமகக் குளத்தில் ஆய்வு: முன்னதாக, அமைச்சா்கள் இருவரும் ஆதிகும்பேசுவரா் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்து, மகாமககுளத்துக்கு சென்று ஆய்வு செய்தனா். அதன் பின்னா் கும்பகோணம் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு சென்று ஆய்வு நடத்தி, நோயாளா்களிடம் குறைகளை கேட்டனா்.
ஆய்வின்போது, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அரசு செயலா் தாரேஸ் அகமது, உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து கட்டுப்பாட்டுத் துறை ஆணையா் ஆா். லால்வேனா, மாநில சுகாதார திட்ட இயக்குநா் மருத்துவா் ச. உமா, மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை துணைச் செயலா் ஆா். அழகுமீனா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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