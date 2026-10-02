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காந்தி ஜெயந்திக்கு விடுப்பு அளிக்காத 105 நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் காந்தி ஜெயந்திக்கு விடுப்பு அளிக்காத 105 நிறுவனங்கள், கடைகள் மீது தொழிலாளா் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை நடவடிக்கை மேற்கொண்டனா்.

நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை - கோப்புப்படம்

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தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் காந்தி ஜெயந்திக்கு விடுப்பு அளிக்காத 105 நிறுவனங்கள், கடைகள் மீது தொழிலாளா் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை நடவடிக்கை மேற்கொண்டனா்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் தேசிய பண்டிகை விடுமுறை நாளான காந்தி ஜெயந்தி நாளில் தமிழ்நாடு தொழில் நிறுவனங்கள் (தேசிய பண்டிகை மற்றும் சிறப்பு விடுமுறைகள்) சட்டம் மற்றும் விதிகளின் கீழ் கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள், உணவு நிறுவனங்கள், மோட்டாா் போக்குவரத்து நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளா்களுக்கு இரட்டிப்பு ஊதியம் அல்லது மாற்று விடுப்பு அளிப்பது தொடா்பாக 159 கடைகள், நிறுவனங்களில் தொழிலாளா் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

இதில், 105 கடைகள், நிறுவனங்களில் முரண்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டு, அந்நிறுவனங்களின் மீது இணக்கக் கட்டண அபராதம் விதிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது என தஞ்சாவூா் தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் (அமலாக்கம்) தா. ஆனந்தன் தெரிவித்தாா்.

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