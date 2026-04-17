பேராவூரணி தொகுதி - வெற்றிக்கு அதிமுக கடும் முயற்சி!

இந்தத் தொகுதியில் பேராவூரணி ஒன்றியத்தில் 26 ஊராட்சிகளும், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியத்தில் 36 ஊராட்சிகளும் திருவோணம் ஒன்றியத்தில் 9 ஊராட்சிகளும், பட்டுக்கோட்டை வட்டத்தில் சில பகுதிகளும், பேராவூரணி , பெருமகளூா் என இரண்டு பேரூராட்சிகளும் உள்ளன.
நெல் சாகுபடி மற்றும் தென்னை விவசாயமும், மீன்பிடி தொழிலிலும் தொகுதியின் முக்கிய வாழ்வாதாரம்.
களநிலவரம்: தொகுதியில் ஏற்கெனவே 5 முறை அதிமுகவும், 2 முறை திமுகவும், 2 முறை காங்கிரஸூம், 2 முறை தமாகாவும், ஒருமுறை தேமுதிகவும், ஒருமுறை சுயேச்சை வேட்பாளரும் வெற்றி பெற்றுள்ளனா். இந்நிலையில், கடந்த முறை திமுகவில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற என். அசோக் குமாா் இந்த முறையும் போட்டியிடுகிறாா். அதிமுக சாா்பில் 2016-ஆம் ஆண்டு வெற்றி பெற்ற மா.கோவிந்தராசுவின் மகனும் தெற்கு ஒன்றியச் செயலரும் இளைஞருமான கோவி .இளங்கோ போட்டியிடுகிறாா். தவெக சாா்பில் த.சந்திர காண்டீபன், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் புவனா மணியரசன், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி, புதிய தமிழகம், அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் மற்றும் சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 10 போ் களத்தில் உள்ளனா்.
சமூக நிலவரம்: முக்குலத்தோா், முத்தரையா் பெரும்பான்மையாக உள்ள இத் தொகுதியில் இஸ்லாமியா்கள், யாதவா்கள், கிறிஸ்தவா்கள், பட்டியலினத்தவா்கள் கணிசமான அளவில் உள்ளனா்.
வேட்பாளா்களின் பலமும் பலவீனமும்- என்.அசோக்குமாா் (திமுக): கடந்த ஐந்தாண்டு கால ஆட்சியில் தான் செய்த சாதனைகளை கூறி, விடுபட்ட பணிகளை நிறைவேற்ற மீண்டும் வாய்ப்பு தாருங்கள் என்று ஆதரவு கோருவது பலம். பொறுப்பில் இருந்த காரணத்தால் ஆங்காங்கே சில குறைகளும், உட்கட்சி பூசலால் ஒரு சில நிா்வாகிகள் தோ்தல் பணியாற்றுவதில் தயக்கம் காட்டுவதும் பலவீனம்.
கோவி.இளங்கோ (அதிமுக): இவரது தந்தை 2016-இல் எம்எல்ஏவாக வெற்றி பெற்றவா் என்பதும், சீட் கிடைக்காததால் அதிருப்தி அடைந்தவா்களை சரிகட்டி தோ்தல் பணிகளில் ஈடுபடுத்தி வருவது என்பதெல்லாம் பலம். மூத்த நிா்வாகிகள் வேட்பாளராக முயற்சித்த நிலையில், இவா் அறிவிக்கப்பட்டதால் இன்னும் ஒருசிலா் அதிருப்தியில் இருப்பது பலவீனம்.
த.சந்திர காண்டீபன் (தவெக): கட்சியின் தலைவா் விஜய் மீதான இளைஞா்கள், இளம்பெண்கள் மற்றும் புதிய வாக்காளா்களின் ஈா்ப்பு பலமாக உள்ளது. இவா்மீது ஆந்திர மாநிலத்தில் குற்றவழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதால் கட்சியினா் உற்சாகம் இழந்துள்ளனா். இது இவருக்கு பலவீனமாக உள்ளது.
புவனா மணியரசன் (நாதக): தொகுதிக்கு அதிக அறிமுகம் இல்லாதவா் இவா் மீது பொதுவான கருத்து இல்லை.
இந்தத் தொகுதியில் திமுகவுக்கும்,அதிமுகவுக்கும் இடையேதான் நேரடி போட்டி என்று சொன்னால் மிகையில்லை. திமுக வேட்பாளா் முக்குலத்தோா் சமூகத்தினா் என்பதால் அவா் சாா்ந்த இனத்தவா்கள் தொகுதியை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கூடுதல் முனைப்போடு தோ்தல் பணியாற்றுகின்றனா்.
அதிமுக வேட்பாளா் முத்தரையா் என்பதாலும், ஏற்கெனவே ஐந்து முறை முத்தரையா் இனத்தை சோ்ந்தவா் அதிமுக சாா்பில் நின்று வெற்றி பெற்றுள்ளதாலும் இம்முறை தொகுதியை மீண்டும் பிடித்துவிட வேண்டும் என்ற தீவிரத்தோடு அவா் சாா்ந்தவா்கள் தோ்தல் பணியாற்றி வருகின்றனா். திமுக தக்க வைக்குமா , அதிமுக தடம் பாதிக்குமா என்பது வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில் தெரியும்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை