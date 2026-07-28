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திருச்சி

பாம்பு கடித்து சிறுவன் உயிரிழப்பு

எம்.ஆா்.பாளையம் பகுதியில் பாம்பு கடித்த 11 வயது சிறுவன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

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பலி

Updated On :29 ஜூலை 2026, 12:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டம், எம்.ஆா்.பாளையம் பகுதியில் பாம்பு கடித்த 11 வயது சிறுவன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

எம்.ஆா். பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த விவசாயி ரவியின் மகன் ஜெய் தனுஷ் (11). இவா் பாடாலூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 6-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா்.

இந்நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜெய் தனுஷ் விவசாயத் தோட்டத்தில் நண்பா்களுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது, எதிா்பாராதவிதமாக ஜெய்தனுஷை கட்டுவிரியன் பாம்பு கடித்துவிட்டது.

பெற்றோா் அவரை மீட்டு முதலில் ஸ்ரீரங்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கும், பின்னா் மேல் சிகிச்சைக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும் சோ்த்தனா்.

அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி திங்கள்கிழமை ஜெய் தனுஷ் உயிரிழந்தாா்.

புகாரின்பேரில், சிறுகனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா்.

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