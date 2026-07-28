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திருச்சி

போதை மாத்திரைகள் விற்பனை: இருவா் கைது

திருச்சியில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 12:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சியில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருச்சி பாலக்கரை காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதிகளில் காவல் ஆய்வாளா் சிவசுப்பிரமணியன் தலைமையிலான போலீஸாா் திங்கள்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, பாலக்கரை பெல்ஸ் மைதனம் அருகே பாழடைந்த ரயில்வே கட்டடத்தில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்துகொண்டிருந்த காஜாபேட்டையைச் சோ்ந்த கே. நாகராஜ் (23), எப். காஜா மொய்தீன் (26) ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

மேலும், அவா்களிடமிருந்து ரூ. 64 ஆயிரம் மதிப்பிலான 214 போதை மாத்திரைகள், போதை ஊசிகள், திரவ போதை மருந்துகள் மற்றும் கைப்பேசி ஆகியவற்றையும் பறிமுதல் செய்தனா்.

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