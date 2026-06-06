திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயில் ஜூன் 6, 7 ஆகிய தேதிகளில் வழக்கம்போல முழுமையாக இயக்கப்படும் என்று திருச்சி ரயில்வே கோட்டம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி - காரைக்கால் இடையே இயக்கப்படும் டெமு ரயில் (76820) ஜூன் 6, 7 ஆகிய தேதிகளில் பொறியியல் பராமரிப்பு காரணமாக திருச்சி - திருவாரூா் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதேபோல, மறுமாா்க்கத்தில் காரைக்கால் - திருச்சி டெமு ரயில் (76819) காரைக்கால் - திருவாரூா் இடையே ரத்து செய்யப்பட்டு திருவாரூா் - திருச்சி இடையே இயக்கப்படும் என்று திருச்சி ரயில்வே கோட்டம் சாா்பில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், திருச்சி - காரைக்கால் மற்றும் காரைக்கால் - திருச்சி டெமு ரயில் ஜூன் 6, 7 ஆகிய தேதிகளில் வழக்கம்போல முழுமையாக இயக்கப்படும் என்று திருச்சி ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.