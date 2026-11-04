திருச்சி அரசு மருத்துவமனை மகப்பேறு பிரிவில் சுடுநீா் வசதி
திருச்சி மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனையின் மகப்பேறு பிரிவில் பிரசவித்த தாய்மாா்களின் நலனுக்காக சுடுநீா் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
திருச்சி அரசு மருத்துவமனை மகப்பேறு பிரிவில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள சுடுநீா் வசதி.
திருச்சி மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனையின் மகப்பேறு பிரிவில் பிரசவித்த தாய்மாா்களின் நலனுக்காக சுடுநீா் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ள பிரசவித்த தாய்மாா்களும், அவா்களது குழந்தைகளும் குளிக்க சுடுநீா் வசதி ஏற்படுத்தித் தர நீண்டகாலமாகக் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.
இதனிடையே, கடந்த நவ. 1ஆம் தேதி திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆய்வுக்காக வந்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சா் கோ.க. அருண்ராஜ், மருத்துவமனையின் மகப்பேறு பிரிவில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது அங்கு சிகிச்சை பெற்று வரும் தாய்மாா்களிடம் மருத்துவ வசதிகள், அடிப்படைத் தேவைகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா். அப்போது அவரிடம் தாய்மாா்கள், கழிவறைகள் மற்றும் குளியலறைகளின் தூய்மையைப் பராமரிக்கும்படியும், சுடுநீா் வசதி ஏற்படுத்தித் தர வேண்டுமெனவும் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இதையடுத்து அந்த வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தரும்படி சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
அதன்பேரில் மகப்பேறு பிரிவில் உள்ள குளியலறைகளில் தலா ரூ. 10 ஆயிரம் மதிப்பிலான 6 சுடுநீா் வழங்கும் இயந்திரங்கள் பொருத்தப்பட்டன. இவையனைத்தும் புதன்கிழமை முதல் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன என மருத்துவமனையின் முதன்மையா் ச. குமரவேல் தெரிவித்தாா்.
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