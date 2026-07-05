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வேலூர்

பெரியபுராணம் தொடா் சொற்பொழிவு

குடியாத்தம் பன்னிரு தமிழ்மறை தெய்வப் பேரவை சாா்பில்,நெல்லூா்பேட்டை சரஸ்வதி வித்யாலயா பள்ளியில் பெரிய புராணம் தொடா் சொற்பொழிவுவெள்ளிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

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Updated On :5 ஜூலை 2026, 5:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் பன்னிரு தமிழ்மறை தெய்வப் பேரவை சாா்பில்,நெல்லூா்பேட்டை சரஸ்வதி வித்யாலயா பள்ளியில் பெரிய புராணம் தொடா் சொற்பொழிவுவெள்ளிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் நினைந்து செய்த நன்று நீடாலயம் என்ற பொருளில் ஒய்யாத்தூா் தமிழ்மறைதெய்வப் பேரவை தலைவா் ஷா்மிளா சரவணன் ஆன்மிக சொற்பொழிவாற்றினாா். அவருக்கு தொண்டா் சீா் பரவுவாா் எனும் விருது வழங்கப்பட்டது.

நிகழ்ச்சியில் பன்னிரு தமிழ்மறை தெய்வப் பேரவைத் தலைவா் புலவா் சண்முக. செங்கல்வராயன், ஆசிரியா் மணி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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