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வேலூர்

ஆரம்பமாவது, ஆடி அடங்குவதும் ஆளுநருக்குள்ளே: முன்னாள் அமைச்சா் துரைமுருகன்!

ஆரம்பமாவது ஆளுநருக்குள்ளே, அது ஆடி அடங்கிப் போவதும் ஆளுநருக்குள்ளே என்று முன்னாள் அமைச்சரும், திமுக பொதுச்செயலருமான துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளாா்.

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காட்பாடியில் செய்தியாளா்களுக்கு பேட்டியளித்த முன்னாள் அமைச்சா் துரைமுருகன்.

Updated On :6 ஜூலை 2026, 5:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆரம்பமாவது ஆளுநருக்குள்ளே, அது ஆடி அடங்கிப் போவதும் ஆளுநருக்குள்ளே என்று முன்னாள் அமைச்சரும், திமுக பொதுச்செயலருமான துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளாா்.

வேலூா் மாவட்டம், காட்பாடி காந்திநகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் துரைமுருகன் ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளா்களைச் சந்தித்தாா். அப்போது அவா் கூறியது -

மக்கள் பிரச்னைக்காகப் போராடுபவா்கள் தங்களுக்கு உதவி வேண்டுமெனில் ஆளுநா் மாளிகையை அணுகலாம் என தமிழக ஆளுநா் ஆா்.வி. அா்லேகா் கூறியுள்ளது குறித்து கேட்கிறீா்கள். ஆரம்பமாவது ஆளுநருக்குள்ளே... அது ஆடி அடங்கிப் போவதும் ஆளுநருக்குள்ளே.

முன்னாள் அமைச்சா் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது செய்யப்பட்டது குறித்து நூற்றுக்கணக்கான விளக்கங்களை திமுக தரப்பில் இருந்து ஏற்கெனவே கூறிவிட்டோம்.

குதிரை பேரம் தொடா்பாக திமுக, அதிமுக, பாஜக ஆகிய கட்சிகள் ஆளுநரிடம் புகாா் கடிதம் அளித்துள்ளன. இதற்கான விளக்கத்தையும் திமுக அமைப்புச் செயலாளா் ஆா்.எஸ். பாரதி அருமையாகக் கொடுத்துள்ளாா். அவருடைய குரல்தான் என்னுடைய குரலும் என்றாா்.

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