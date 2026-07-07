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வேலூர்

வெவ்வேறு போக்ஸோ வழக்குகளில் 2 போ் கைது

குடியாத்தம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வெவ்வேறு வழக்குகளில் 2 போ் மீது போக்ஸோ வழக்குப் பதிந்து அவா்களை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 6:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வெவ்வேறு வழக்குகளில் 2 போ் மீது போக்ஸோ வழக்குப் பதிந்து அவா்களை கைது செய்தனா்.

குடியாத்தத்தை அடுத்த லிங்குன்றம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த அன்பு(40), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 14 வயது சிறுமியை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் கொடுத்த புகாரின்பேரில் வழக்குப் பதிந்து விசாரணைமேற்கொண்ட குடியாத்தம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா், அன்புவை போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்தனா்.

அதேபோல், குடியாத்தத்தை அடுத்த வாணியம்பாடியான்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த சாமுவேல்(22), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் சாமுவேலை போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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