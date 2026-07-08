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வேலூர்

மாற்றுத்திறனாளிகள் சேவை திட்டம்: வேலூரில் 103 பேருக்கு பணி ஆணை

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிமைத் திட்டத்தின்கீழ் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குச் சேவை புரிவதற்காக, வேலூா் மாவட்டத்தில் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ள 103 பணியாளா்களுக்குப் பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன.

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பணி நியமன ஆணையைப் பெற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள்.

Updated On :9 ஜூலை 2026, 1:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிமைத் திட்டத்தின்கீழ் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குச் சேவை புரிவதற்காக, வேலூா் மாவட்டத்தில் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ள 103 பணியாளா்களுக்குப் பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன.

வேலூா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இதற்கான நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல மேலாளா் பாபு தலைமையிலான அதிகாரிகள், தோ்வு செய்யப்பட்ட பணியாளா்களுக்கு இந்த ஆணைகளை முறைப்படி வழங்கினா்.

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இந்தச் சேவை மையப் பணிகள் முற்றிலும் தற்காலிக அடிப்படையிலானவை ஆகும். இப்பணிகளுக்குத் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ள பணியாளா்களுக்கு தகுதியின் அடிப்படையில் மாதம் ரூ. 10,000 முதல் ரூ. 25,000 வரை ஊதியம் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பித்தவா்களுக்கு ஏற்கனவே நோ்முகத் தோ்வு நடத்தப்பட்டு தகுதியானவா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டிருந்தனா். அதன்படி, இறுதி செய்யப்பட்ட 103 பேருக்கும் பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டிருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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