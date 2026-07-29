மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் தவறான தகவல்: மத்திய அமைச்சா் மீது உரிமை மீறல் தீா்மானம்

மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம் தொடா்பாக நாடாளுமன்றத்தில் தவறான தகவலை அளித்த மத்திய நீா்வளத் துறை இணையமைச்சா் மீது உரிமை மீறல் தீா்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று திமுக பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
இது குறித்து வேலூரில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: நாடாளுமன்றத்தில் பாமக உறுப்பினா் அன்புமணி ராமதாஸ் எழுப்பிய கேள்விக்கு, மத்திய நீா்வளத் துறை இணையமைச்சா் ராஜ் பூஷன் சௌத்ரி பதிலளிக்கையில், ‘காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே எந்த ஒரு அணைக்கட்டோ, தடுப்பணையோ கட்ட தமிழகம், கேரளம், புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களின் ஒப்புதலை கா்நாடகம் பெற வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்ற மற்றும் நடுவா் மன்றத் தீா்ப்புகளில் எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை’ எனத் தெரிவித்துள்ளாா். இது முற்றிலும் தவறானதாகும்.
உச்ச நீதிமன்றத் தீா்ப்பிலும் சரி, நடுவா் மன்றத் தீா்ப்பிலும் சரி, தொடா்புடைய மாநிலங்களின் ஒப்புதலோடு மட்டுமே கட்டுமானங்களை மேற்கொள்ள முடியும் என்பது தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. காவிரி நடுவா் மன்றத் தீா்ப்பின்படியும், உச்ச நீதிமன்றத் தீா்ப்பின்படியும் தமிழகத்துக்கு வழங்க வேண்டிய நீரை வழங்கிய பின்னரே, கா்நாடகம் மீதமுள்ள நீரைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.
உண்மை நிலை இவ்வாறு இருக்க, மத்திய இணை அமைச்சா் நாடாளுமன்றத்தில் பொறுப்பற்ற முறையில் பேசியிருப்பது கடும் கண்டனத்துக்குரியது. மத்திய நீா்வள ஆணையத்தில் கா்நாடகத்தைச் சோ்ந்த அதிகாரிகள் அதிக அளவில் இருப்பதே இத்தகைய தவறான பதில்களுக்குக் காரணமாகும்.
இது ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களின் வாழ்வாதாரப் பிரச்னை. வெறும் கடிதம் எழுதுவதால் மட்டும் இதற்கு தீா்வு கிடைத்துவிடாது. முதல்வா் உடனடியாக அனைத்து சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவா்களின் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும்.
நாடாளுமன்றத்தில் உண்மைக்கு புறம்பான தகவலைத் தெரிவித்த மத்திய இணை அமைச்சா் மீது அவையின் உரிமை மீறல் தீா்மானம் கொண்டுவரப்பட வேண்டும். மேலும், தமிழக சட்டப்பேரவையில் மத்திய அரசைக் கண்டித்து உடனடியாகத் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். இதில் மாநில அரசு மெத்தனம் காட்டக்கூடாது.
மனோன்மணியம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில், ஆளுநா் பங்கேற்ற நிகழ்வில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டது பெரும் அதிா்ச்சியை அளிக்கிறது.
எந்தப் புலவா் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை எழுதினாரோ, அவரது பெயரில் அமைந்த பல்கலைக்கழகத்திலேயே அந்தப் பாடல் புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பது தமிழக வரலாற்றில் ஒரு கறைபடிந்த அத்தியாயம்.
ஒவ்வொரு தமிழரும் தலைகுனிய வேண்டிய செயலிது. மத்திய அரசின் இத்தகைய மறைமுகத் திணிப்புகளை மாநில அரசு மிகக் கடுமையாக எதிா்க்க வேண்டும் என்றாா்.
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