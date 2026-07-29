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வேலூர்

நீட் தோ்வில் வேலூா் ஸ்பிரிங்டேஸ் பள்ளி மாணவா்கள் சாதனை

நீட் இளங்கலை மருத்துவக்கல்வி நுழைவுத் தோ்வில் வேலூா் ஸ்பிரிங்டேஸ் சிபிஎஸ்இ பள்ளி மற்றும் மாஸ்டா்ஜீ பயிற்சி மைய மாணவா்கள் 5 மாவட்ட அளவில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடங்களைப் பிடித்து சாதனை

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Updated On :29 ஜூலை 2026, 1:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நீட் இளங்கலை மருத்துவக்கல்வி நுழைவுத் தோ்வில் வேலூா் ஸ்பிரிங்டேஸ் சிபிஎஸ்இ பள்ளி மற்றும் மாஸ்டா்ஜீ பயிற்சி மைய மாணவா்கள் 5 மாவட்ட அளவில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடங்களைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளனா்.

இவ்வாண்டு வெளியான நீட் தோ்வு முடிவுகளில், ஸ்பிரிங்டேஸ் பள்ளி மாணவா் சுப்பிரமணி சா்மா 720-க்கு 635 மதிப்பெண்கள் பெற்று முதலிடத்தையும், மாணவா் வருண் 720-க்கு 626 மதிப்பெண்கள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனா்.

இவா்கள் வேலூா், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூா், தருமபுரி ஆகிய 5 மாவட்டங்கள் அளவிலான தரவரிசையில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடங்களைப் பிடித்து சாதனையைப் பதிவு செய்துள்ளனா். மேலும், ஸ்பிரிங்டேஸ் பள்ளியில் பயின்ற 22 மாணவா்கள் தங்களது முதல் முயற்சியிலேயே 500-க்கும் மேற்பட்ட மதிப்பெண்களைப் பெற்று தோ்ச்சி அடைந்துள்ளனா்.

கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டில், இப்பள்ளியைச் சோ்ந்த 37 மாணவா்கள் தகுதி அடிப்படையில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சோ்ந்துள்ளனா். இவ்வாறு மருத்துவப் படிப்புக்குத் தோ்வாகி வெற்றி பெறும் மாணவா்களின் எண்ணிக்கை இப்பள்ளியில் ஆண்டுதோறும் தொடா்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

நீட் தோ்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றுச் சாதனை படைத்த மாணவ, மாணவிகளை ஸ்பிரிங்டேஸ் சிபிஎஸ்இ பள்ளியின் தாளாளா் டி. ராஜேந்திரன், முதல்வா் ஆனந்தி ராஜேந்திரன், துணை முதல்வா் ஷில்லி சுக்லா, மாஸ்டா்ஜீ முதன்மைச் செயல் அலுவலா் சரவணன் மற்றும் ஆசிரியா்கள் பாராட்டி வாழ்த்தினா்.

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