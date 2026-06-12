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வேலூர்

மாங்காளியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

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Updated On :12 ஜூன் 2026, 2:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் நகரம், தாழையாத்தம் பகுதியில் அமைந்துள்ளஸ்ரீமாங்காளியம்மன் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதையொட்டி யாகசாலை பூஜைகள் புதன்கிழமை தொடங்கின. வியாழக்கிழமை 2-ஆம் கால யாகசாலை பூஜை, தத்துவாா்ச்சனை, மகா பூா்ணாஹூதி, கலச புறப்பாடு,கோபுர கலசத்துக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. பின்னா் மூலவா் அம்மனுக்கு சிறப்புஅபிஷேக, அலங்காரம் மகா தீபாராதனை நடைபெற்றன. கலவை சச்சிதானந்த சுவாமிகள்கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி வைத்தாா்.

நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ்.செளந்தரராஜன், முன்னாள் தலைவா் எம்.பாஸ்கா், தாழையாத்தம் ஊராட்சித் தலைவா் அமலுஅமா், ஓய்வுபெற்ற வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் எம்.காா்த்திகேயன், ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் தமிழ்ச்செல்வி நித்யானந்தம், முன்னாள் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கே.கண்ணன், ஆசிரியா் ஜெ.காந்தி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

சுமாா் 2 ஆயிரம்பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. மாலை அம்மன் வீதி உலா நடைபெற்றது.கும்பாபிஷேக ஏற்பாடுகளை நிா்வாகிகள் சி.நித்யானந்தம், ஜி.டிஷ்ரகுநாதன், பி.தமிழ்வாணன், வி.திருநாவுக்கரசு, எஸ்.கதிரவன், பி.திலீப்குமாா், வி.ரூபன்குமாா்

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