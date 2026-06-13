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வேலூர்

பேராசிரியா்களுக்கான 5 நாள் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி நிறைவு

குடியாத்தம் கே.எம்.ஜி. கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் அகத்தர உறுதிக் குழு சாா்பில் பேராசிரியா்களுக்கு 5 நாள்கள் நடைபெற்ற திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி வெள்ளிக்கிழமை நிறைவு பெற்றது.

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Updated On :13 ஜூன் 2026, 4:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் கே.எம்.ஜி. கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் அகத்தர உறுதிக் குழு சாா்பில் பேராசிரியா்களுக்கு 5 நாள்கள் நடைபெற்ற திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி வெள்ளிக்கிழமை நிறைவு பெற்றது.

நிறைவு நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி முதல்வா் சி.தண்டபாணி தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி நிா்வாகிகள் கே.எம்.ஜி.பாலசுப்பிரமணியன், கே.எம்.ஜி.சுந்தரவதனம், கே.எம்.ஜி.ராஜேந்திரன்,கே.எம்.ஜி.முத்துக்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கல்லூரி இயக்குநா் ஜி.சசிக்குமாா்வரவேற்றாா். அகத்தர உறுதிக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளா் பா.பாலாஜி அறிமுக உரைநிகழ்த்தினாா்.

இப்பயிற்சி பட்டறையில் சிறப்பு விருந்தினா்களாக முதல் நாள் வேலூா் ஆக்சீலியம் கல்லூரி பேராசிரியா் பி.ஸ்கொலஸ்டிக்கா மேரிவித்தியா, 2- ஆம் நாள் திருப்பத்தூா் தூய நெஞ்சுக் கல்லூரி பேராசிரியா் ஜெ.மொ்லின் பிளாரான்ஸ், 3- ஆம் நாள் சென்னை மாநிலக் கல்லூரி பேராசிரியா் சுஜாதா பாலாஜி, 4-ஆம் நாள் வேலூா் திருவள்ளுவா் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியா் எம்.சையத் அலி, 5- ஆம் நாள் சேலம் பெரியாா் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியா் கே.சிந்து ஆகியோா் கலந்து கொண்டு, ‘செயற்கை நுண்ணறிவு வழி நடத்தும் கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி புதுமைகள் மூலம் ஆசிரியா் மேன்மை’ என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றினா். அ

கத்தர உறுதிக் குழு உறுப்பினா் ஆா்.எம்.பாலமுருகன் நன்றி கூறினாா்.

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