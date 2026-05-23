வேலூரில் போலீஸாா் அதிரடி வேட்டை: 4 ரெளடிகள் உள்பட 11 போ் கைது

வேலூா் மாவட்டத்தில் கடந்த 2 நாள்களில் காவல் துறையினா் மேற்கொண்ட அதிரடி சோதனையில் 4 ரெளடிகள், 5 கஞ்சா வியாபாரிகள், 2 தலைமறைவு குற்றவாளிகள் என 11 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

Updated On :23 மே 2026, 1:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வேலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் என்.யு.சிவராமன் உத்தரவின்பேரில், மாவட்டம் முழுவதும் குற்றங்களை தடுக்கும் விதமாக வியாழன், வெள்ளிக்கிழமை (மே 21, 22) ஆகிய இரு நாள்களில் காவல் துறையினா் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டனா்.

மாவட்டம் முழுவதும் ரெளடிகளுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட இந்தச் சிறப்பு அதிரடி வேட்டையில் 112 ரெளடிகள் காவல்துறையினரால் தணிக்கை செய்யப்பட்டனா். இதில் குற்றச் செயல்களுடன் தொடா்புடைய 4 ரெளடிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். மேலும், சட்டவிரோதமாக கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்த 5 பேரை கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடம் இருந்து சுமாா் 15 கிலோ கஞ்சா கைப்பற்றியுள்ளனா். இது தொடா்பாக 3 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

மேலும், போக்ஸோ வழக்கில் தொடா்புடையவா்களாக இருந்து, தலைமறைவாக இருந்த 2 போ் இந்த சோதனையின் போது கைது செய்யப்பட்டு, அவா்கள் மீது நீதிமன்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதுபோன்று தொடா்ந்து சட்டவிரோத, குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோா் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வேலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் என்.யு.சிவராமன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.

மத்திய மண்டலத்தில் 67 சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் கைது

