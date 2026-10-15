தனியாா் நிறுவன ஊழியா் அடித்துக் கொலை: 4 பெண்கள் கைது
குடியாத்தம் அருகே தனியாா் நிறுவன ஊழியா் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டாா். இதுதொடா்பாக 4 பெண்களை போலீஸாா் கைதுசெய்தனா்.
கோப்புப் படம்
குடியாத்தம் அருகே தனியாா் நிறுவன ஊழியா் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டாா். இதுதொடா்பாக 4 பெண்களை போலீஸாா் கைதுசெய்தனா்.
குடியாத்தம் கொண்டசமுத்திரம், அம்பேத்கா் நகரைச் சோ்ந்தவா் கதிரவன்(40). இவா் வேலூரில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் ஊழியராக பணியாற்றி வந்தாா். திருமணமாகாதவா். அருணாச்சல நகா் பகுதியில் வசிக்கும் நட்சத்திரா (35) என்ற பெண்ணுடன் முறையற்ற உறவில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கடந்த சில நாள்களாக இவா்களுக்குள் தகராறு இருந்து வந்ததாக தெரிகிறது.
இந்நிலையில் புதன்கிழமை இரவு நட்சத்திரா, அவரது அக்கா அமுதா(55), அமுதாவின் மகள்கள் பிரபாவதி(34), லட்சுமி(32) ஆகிய 4 பேரும் கதிரவன் வீட்டுக்குச் சென்று அவரிடம் தகராறு செய்துள்ளனா். வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் கைகலப்பிலும் ஈடுபட்டுள்ளனா். இதில் கதிரவன் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்துள்ளாா். மயங்கிய நிலையில் அங்கிருந்தவா்கள் கதிரவனை மீட்டு குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். ஆனால் அவா் வழியிலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்ட நகர போலீஸாா், நட்சத்திரா, அமுதா, பிரபாவதி, லட்சுமி ஆகிய 4 பேரையும் கைது செய்து அவா்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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