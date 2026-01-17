விழுப்புரத்தில் இன்றைய காய்கறி விலை நிலவரம்
கிலோ அடிப்படையில்...
தக்காளி- ரூ.25- ரூ.30
உருளைக்கிழங்கு-ரூ.40
சின்ன வெங்காயம்- ரூ.60
பல்லாரி வெங்காயம்- ரூ.35
கத்திரிக்காய்- ரூ.25- ரூ.55
வெண்டைக்காய்- ரூ.50
முருங்கைக்காய்- ரூ.150
பீா்க்கங்காய்-ரூ.50
சுரைக்காய்- ரூ.30
புடலங்காய்- ரூ.50
முள்ளங்கி- ரூ.25-ரூ,.30
பீன்ஸ் -ரூ.50
அவரைக்காய்- ரூ.40 - ரூ.60
கேரட்- ரூ.50
மாங்காய்- ரூ.120
பாகற்காய்- ரூ.60-ரூ.80
வாழைக்காய்- ரூ.30
கொத்தவரங்காய்- ரூ.50
பூசணிக்காய்- ரூ.30-ரூ.40
பரங்கிக்காய்- ரூ.25
கருணைக்கிழங்கு- ரூ.60
பிடிகருணை-ரூ.60
சேனைக்கிழங்கு- ரூ.40
எலுமிச்சை- ரூ.100
நெல்லிக்காய்- ரூ.80-ரூ.100
முட்டைகோஸ்- ரூ.30
பீட்ரூட்- ரூ.40
நூல்கோல்- ரூ.60
சௌசௌ- ரூ.30
பச்சைமிளகாய்- ரூ.50
குடைமிளகாய்- ரூ.80
இஞ்சி- ரூ.70
கொத்தமல்லி- ரூ.50
புதினா-ரூ30
கறிவேப்பில்லை-ரூ.50
வெள்ளரி-ரூ.40
சுண்டைக்காய்- ரூ.80
கோவைக்காய்- ரூ.40
வாழைத்தண்டு ஒன்று-ரூ.10
வாழைப்பூ ஒன்று-ரூ.20
கீரைகள்- ரூ.20 - ரூ.30
தேங்காய்-ரூ.60
மொச்சை-ரூ.60
நிலக்கடலை - ரூ.90
சிறுவள்ளிக்கிழங்கு-ரூ.70
பனங்கிழங்கு-ரூ.60
தட்டைப்பயறு-ரூ.60
பழவகைகள்
வாழைப்பழம் - ரூ.40 - ரூ.100
கொய்யாப்பழம்- ரூ.40 - ரூ.60
பப்பாளி- ரூ.40
இளநீா்- ரூ.25 - ரூ.35
இறைச்சி விலை நிலவரம்
ஆட்டுக்கறி - ரூ.900
கறிக்கோழி உயிருடன்- ரூ.220
கோழிக்கறி- ரூ.250