விழுப்புரம்

விழுப்புரத்தில் இன்றைய காய்கறி விலை நிலவரம்

காய்கறி விலை நிலவரம்
கிலோ அடிப்படையில்...

தக்காளி- ரூ.25- ரூ.30

உருளைக்கிழங்கு-ரூ.40

சின்ன வெங்காயம்- ரூ.60

பல்லாரி வெங்காயம்- ரூ.35

கத்திரிக்காய்- ரூ.25- ரூ.55

வெண்டைக்காய்- ரூ.50

முருங்கைக்காய்- ரூ.150

பீா்க்கங்காய்-ரூ.50

சுரைக்காய்- ரூ.30

புடலங்காய்- ரூ.50

முள்ளங்கி- ரூ.25-ரூ,.30

பீன்ஸ் -ரூ.50

அவரைக்காய்- ரூ.40 - ரூ.60

கேரட்- ரூ.50

மாங்காய்- ரூ.120

பாகற்காய்- ரூ.60-ரூ.80

வாழைக்காய்- ரூ.30

கொத்தவரங்காய்- ரூ.50

பூசணிக்காய்- ரூ.30-ரூ.40

பரங்கிக்காய்- ரூ.25

கருணைக்கிழங்கு- ரூ.60

பிடிகருணை-ரூ.60

சேனைக்கிழங்கு- ரூ.40

எலுமிச்சை- ரூ.100

நெல்லிக்காய்- ரூ.80-ரூ.100

முட்டைகோஸ்- ரூ.30

பீட்ரூட்- ரூ.40

நூல்கோல்- ரூ.60

சௌசௌ- ரூ.30

பச்சைமிளகாய்- ரூ.50

குடைமிளகாய்- ரூ.80

இஞ்சி- ரூ.70

கொத்தமல்லி- ரூ.50

புதினா-ரூ30

கறிவேப்பில்லை-ரூ.50

வெள்ளரி-ரூ.40

சுண்டைக்காய்- ரூ.80

கோவைக்காய்- ரூ.40

வாழைத்தண்டு ஒன்று-ரூ.10

வாழைப்பூ ஒன்று-ரூ.20

கீரைகள்- ரூ.20 - ரூ.30

தேங்காய்-ரூ.60

மொச்சை-ரூ.60

நிலக்கடலை - ரூ.90

சிறுவள்ளிக்கிழங்கு-ரூ.70

பனங்கிழங்கு-ரூ.60

தட்டைப்பயறு-ரூ.60

பழவகைகள்

வாழைப்பழம் - ரூ.40 - ரூ.100

கொய்யாப்பழம்- ரூ.40 - ரூ.60

பப்பாளி- ரூ.40

இளநீா்- ரூ.25 - ரூ.35

இறைச்சி விலை நிலவரம்

ஆட்டுக்கறி - ரூ.900

கறிக்கோழி உயிருடன்- ரூ.220

கோழிக்கறி- ரூ.250