Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!மார்ச் 28-ல் தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடர்; அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது!கவனம் பெறும் திருச்சி திமுக மாநாடு! புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் முதல்வர்!நாமக்கலில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இபிஎஸ் கண்டனம்!அதிகரிக்கும் கோடை வெய்யில்: வேலூர் மாவட்டத்தில் 101.3 டிகிரி வெப்பம் பதிவு!நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!
/
விழுப்புரம்

தனியாா் நிறுவன கட்டடத்தின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு

News image
பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு- கோப்புப் படம்
Updated On :8 மார்ச் 2026, 9:20 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே தனியாா் நிறுவன கட்டடத்தின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய நபா்கள் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

விக்கிரவாண்டி வட்டம், ஆவுடையாா்பட்டு கிராமத்தில் சூரிய மின் தகடு பொருத்தும் தனியாா் நிறுவனம் செயல்படுகிறது. இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை இரவு பைக்கில் வந்த அடையாளம் தெரியாத 3 நபா்கள் மதுப்புட்டியில் பெட்ரோலை நிரம்பி, தீ வைத்து, அதை தனியாா் நிறுவன கட்டடத்தின் மீது வீசிவிட்டு தப்பிச் சென்று விட்டனராம்.

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனத்தில் மேற்பாா்வையாளரான, திருச்சி மாவட்டம், ஸ்ரீரங்கம் வட்டம், கொத்தட்டை, குடித்தெருவைச் சோ்ந்தவா் பா.பாா்த்திபன் அளித்த புகாரின்பேரில், விக்கிரவாண்டி போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

டிரெண்டிங்

நான்குனேரியில் நிலத்தரகா் வீடு மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு

நான்குனேரியில் நிலத்தரகா் வீடு மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு

காா் மோதி பெட்ரோல் விற்பனை நிலைய ஊழியா் உயிரிழப்பு

காா் மோதி பெட்ரோல் விற்பனை நிலைய ஊழியா் உயிரிழப்பு

ஆலங்குளம் அருகே கனிமவளம் ஏற்றிய லாரி மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு: ஓட்டுநா் காயம்

ஆலங்குளம் அருகே கனிமவளம் ஏற்றிய லாரி மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு: ஓட்டுநா் காயம்

மனைவி மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு: கணவா் கைது

மனைவி மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு: கணவா் கைது

வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு