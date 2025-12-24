எம்ஜிஆா் நினைவு தினம்: அதிமுகவினா் மரியாதை
கடலூா் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிமுக சாா்பில் முன்னாள் முதல்வா் எம்ஜிஆரின் 38-ஆவது நினைவு தினம் புதன்கிழமை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.
பண்ருட்டி நகர அதிமுக சாா்பில் நிகழ்ச்சிக்கு நகரச் செயலா் கே.மோகன் தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற முன்னாள் அமைச்சா் எம்.சி.சம்பத், திருவதிகை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் எதிரே உள்ள எம்ஜிஆா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
பின்னா், அங்கிருந்து அதிமுகவினா் 100-க்கும் மேற்பட்டோா் ஊா்வலமாக பண்ருட்டி நான்குமுனை சந்திப்புக்குச் சென்றனா். அங்கு அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த எம்ஜிஆா் உருவப் படத்துக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.
தொடா்ந்து, பண்ருட்டி பேருந்து நிலையம் எதிரே அமைக்கப்பட்டிருந்த பந்தலில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. முன்னாள் அமைச்சா் எம்.சி.சம்பத் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கி தொடங்கிவைத்தாா்.
நிகழ்வில் நகர அவைத் தலைவா் வி.ராஜதுரை, முன்னாள் எம்எல்சி அ.ப.சிவராமன், மாவட்டப் பொருளாளா் ஜானகிராமன், ஒன்றியச் செயலா்கள் க.ராமசாமி, என்.நாகபூஷ்னம், ஆா்.சிவா, மாவட்ட எம்ஜிஆா் மன்றச் செயலா் நத்தம் கோபு, நகர எம்ஜிஆா் மன்றச் செயலா் பாலு, பொதுக்குழு உறுப்பினா் ராஜேந்திரன், நகர இணைச் செயலா் கலைமணி, துணைச் செயலா் உமா மகேஸ்வரி ஸ்ரீதா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
நெய்வேலியில்...: நெய்வேலி வட்டம் 9-இல் உள்ள எம்ஜிஆா் சிலைக்கும், இந்திரா நகரில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த எம்ஜிஆா் உருவப் படத்துக்கும் கடலூா் தெற்கு மாவட்டச் செயலா் சொரத்தூா் ரா.ராஜேந்திரன் மாலை அணிவித்து, மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினாா்.
நிகழ்வில் முன்னாள் எம்எல்ஏ எம்.பி.எஸ்.சிவசுப்பிரமணியன், மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவைச் செயலா் ரா.ராஜசேகா், ஒன்றியச் செயலா்கள் ரா.கோவிந்தராஜ் (குறிஞ்சிப்பாடி), என்.கமலக்கண்ணன் (பண்ருட்டி), அண்ணா தொழிற்சங்க நிா்வாகிகள் வெற்றிவேல், பாரதிதாசன், நெய்வேலி நகரச் செயலா் க.கோவிந்தராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
சிதம்பரத்தில்...: கடலூா் கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக சாா்பில், சிதம்பரம் வண்டிகேட்டில் உள்ள எம்ஜிஆா், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் உருவச் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டு, அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட அவைத் தலைவா் எம்.எஸ்.என்.குமாா் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் அமைச்சா் செல்வி இராமஜெயம், மாவட்டப் பொருளாளா் தோப்பு கே.சுந்தா், துணைச் செயலா் செல்வம், நகரச் செயலா் ஆா்.செந்தில்குமாா், நகர துணைச் செயலா்அரிசக்திவேல் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
மாவட்ட இலக்கிய அணிச் செயலா் தில்லை கோபி, ஜெயலலிதா பேரவை இணைச் செயலா் டேங்க் ஆா்.சண்முகம், ஒன்றிய கழகச் செயலா் வை.சுந்தரமூா்த்தி, மாவட்ட இளைஞரணிச் செயலா் முருகையன், சிறுபான்மை பிரிவு செயலா் மீா் அமீது, அண்ணா தொழிற்சங்க செயலா் சந்திரசேகரன், கலை பிரிவுச் செயலா் இளஞ்செழியன், ஜெயலலிதா பேரவை செயலா் சுரேஷ்பாபு உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.