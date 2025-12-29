காா் மீது பைக் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு
நெய்வேலி: கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே காரும், பைக்கும் மோதிக்கொண்டதில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
பண்ருட்டி செட்டிபட்டறை காலனி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் தா்ஷன் (18). இவா், ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த சச்சின் (18), தமிழ்வளவன் (22) ஆகியோரை பைக்கில் அழைத்துக்கொண்டு பண்ருட்டி நோக்கி பைக்கில் சென்றாா்.
திருவதிகை குட்டை தெரு பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சென்றபோது, கடலூா் நோக்கிச் சென்ற காா் மீது பைக் பயங்கரமாக மோதியது. இதில், பைக்கில் சென்ற மூவரும் தூக்கி வீசப்பட்டு பலத்த காயமடைந்தனா்.
அங்கிருந்தவா்கள் அவா்களை மீட்டு, பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். தொடா்ந்து, தீவிர சிகிச்சைக்காக கடலூா் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மூவரும் சோ்க்கப்பட்ட நிலையில், அங்கு தா்ஷன் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து பண்ருட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.