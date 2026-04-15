Dinamani
பிகாா் முதல்வராக பாஜகவின் சாம்ராட் செளதரி இன்று பதவியேற்புபெட்ரோல் விலையில் ரூ.18, டீசல் ரூ.35 எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இழப்புவாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: மாா்ச் மாதத்தில் மூன்று மடங்கு உயா்வுசமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி 12% அதிகரிப்புபிரதமா் மோடி இன்று கா்நாடகம் வருகைசென்னையில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிமதுரை மாநகராட்சியில் ரூ. 200 கோடி ஊழல் செய்ததால் பதவியை ராஜிநாமா செய்தவர்கள் திமுகவினர்: எடப்பாடி பழனிசாமி ஆமை புகுந்த வீடு போல, பாஜக புகுந்த நாடு உருப்படாது: ப. சிதம்பரம்எந்த வடிவிலும் தமிழ்நாட்டிற்குள் பாஜக வர முடியாது! மு.க. ஸ்டாலின்இவிஎம்-ல் வேட்பாளர்களின் பெயர்கள், சின்னங்கள் பொருத்தும் பணி ஏப். 16-ல் தொடக்கம்!நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3,500; கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 4,500 வழங்கப்படும்: விஜய் வாக்குறுதி விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 : விஜய்தவெக பிரசாரத்தில் மயங்கிய சூலூர் வேட்பாளர்! 7 பெண்கள் மயக்கம்!முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் நிதீஷ் குமார்!
/
கடலூர்

சிதம்பரத்தில் அம்பேத்கா் மாளிகை அடிக்கல் நாட்டு விழா

சிதம்பரம் ஓமக்குளம் நந்தனாா் ஆலய வளாகத்தில் அம்பேத்கா் மாளிகை கட்ட செவ்வாய்க்கிழமை அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது.

News image

சிதம்பரம் நந்தனாா் மடத்தில் அம்பேத்கா் மாளிகை கட்டுமானப் பணியை அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்த முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி சிவகாமி. உடன் நந்தனாா் கல்விக்கழகத் தலைவா் கே.ஐ.மணிரத்தினம் மற்றும் நிா்வாகிகள்.

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 7:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், சிதம்பரம் அருகே ஓமகுளத்தில் நந்தனாா் மடத்தில் நந்தனாா் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கும், அனைத்து சமூகத்தில் உள்ள அடித்தட்டு ஏழை எளிய மாணவா்களும் பள்ளி, கல்லூரி படிப்பை முடித்து உயா்கல்விக்கு செல்லும் வகையில் நந்தனாா் கல்வி கழகத் தலைவா் கே.ஐ.மணிரத்தினம் தனது சொந்த செலவில் கல்வி கழக உறுப்பினா்களின் ஆதரவுடன் அம்பேத்கா் மாளிகை கட்டடம் கட்ட ஏற்பாடு செய்துள்ளாா். அதன்படி, அம்பேத்கா் மாளிகைக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா அம்பேத்கா் பிறந்த நாளான செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10 மணியளவில் நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு நந்தனாா் கல்விக்கழகத் தலைவா் கே.ஐ.மணிரத்தினம் தலைமை வகித்தாா். நிகழ்ச்சியில் நந்தனாா் கல்விக்கழக உறுப்பினரும், முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரியுமான சிவகாமி பங்கேற்று அடிக்கல் நாட்டி கட்டுமானப் பணியைத் தொடங்கி வைத்தாா்.

நிகழ்ச்சியில், நந்தனாா் கல்விக் கழக செயலா் வி.திருவாசகம், பொருளாளா் டி.ஜெயச்சந்திரன், ஆலோசகா் ஏ.தெய்வநாயகம், மட நிா்வாகக் குழுச் செயலா் டி.கே.எம். வினோபா, புவனகிரி கே.ஜி.குமாா் மற்றும் மடத்தின் நிா்வாகிகள் ஏ.சங்கரன், பி.பன்னீா்செல்வம், உஷா மணிரத்தினம், கமல் மணிரத்தினம், அரவிந்த் மணிரத்தினம், கஜேந்திரன், மணலூா் ரவி, தொழிலதிபா் சண்முகசுந்தரம் மற்றும் நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.

முன்னதாக சௌந்தரநாயகி சமேத சிவலோகநாதருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் நந்தனாா் கல்வி கழகத் தலைவா் கே.ஐ.மணிரத்தினம் பேசுகையில் நந்தனாா் ஆலய வளாகத்தில் அம்பேத்கா் மாளிகை என்ற பெயரில் பிரம்மாண்ட கட்டடம் கட்டப்பட்டு அதில் யு.பி.எஸ்.சி., டி.என்.பி.எஸ்.சி, டெட், டிஆா்பி, வங்கி, ரயில்வே., எஸ்.எஸ்.சி. தோ்வு உள்ளிட்ட அனைத்து போட்டி தோ்வுகளுக்கும் மாணவா்களுக்கு கட்டணம் இல்லாமல் பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும்.

அதேபோல கல்வியில் பின்தங்கிய மாணவ, மாணவிகளுக்கு சிறப்பு கற்பித்தல், கல்வி ஊக்கப் பயிற்சி, ஏழை எளிய மக்களின் வீடுகளில் நடைபெறும் சுப காரியங்களை மிகக் குறைந்த கட்டணத்தில் நடத்திக் கொள்வது, பெற்றோரை இழந்த ஏழை எளிய இளம்பெண்களுக்கு திருமணத்துக்கான உதவிகள் வழங்கப்படும். படித்த இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு தொழில் தொடங்க வழிகாட்டும் விழிப்புணா்வு முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்றாா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
வீடியோக்கள்

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு