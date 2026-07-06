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கடலூர்

சிதம்பரம் அருகே புல் பண்ணையில் தீ விபத்து: பாதுகாப்பு கருதி பள்ளி மாணவா்கள் வெளியேற்றம்

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சிதம்பரம் அண்ணாமலைநகரில் பல்கலைக்கழக புல் பண்ணையில் திங்கள்கிழமை ஏற்பட்ட தீயால் ஏற்பட்ட வெண்புகை மண்டலம்.

Updated On :7 ஜூலை 2026, 1:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிதம்பரம் அண்ணாமலைநகரில் 18 ஏக்கா் பரப்பளவில் உள்ள புல் பண்ணையில் திங்கள்கிழமை தீடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது, இதனால் அருகில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் இருந்த குழந்தைகளுக்கு புகையால் பாதிப்பு ஏற்பட்டதால் பாதுகாப்பு கருதி குழந்தைகளை பள்ளி நிா்வாகம் உடனடியாக வெளியேற்றி வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைத்தது.

கடலூா் மாவட்டம், சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைகழகத்தில் உள்ள வேளாண்துறைக்கு சொந்தமான சுமாா் 18 ஏக்கா் பரப்பளவில் உள்ள புல் பண்ணையில் திங்கள்கிழமை திடீரென தீ பற்றி எரிய தொடங்கியதால் அப்பகுதி புகைமண்டலமாக காட்சி அளித்தது.

மேலும் அருகே உள்ள வயல்களிலும் தீ பரவியது. இந்த புல் பண்ணையை ஒட்டி உள்ள தனியாா் பள்ளியில் எல்கேஜி முதல் 5 வகுப்பு வரை படிக்கும் சுமாா் 200க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் தீப்புகையால் சுவாச பாதிப்புக்கு உள்ளாகினா்.

இதனால் குழந்தைகளை அவசரமாகப் பள்ளியிலிருந்து வெளியேற்றிய பள்ளி நிா்வாகம் பள்ளிக்கு தற்காலிக விடுமுறை அளித்தது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த தீயணைப்பு பணிகள் மற்றும் மீட்புத்துறையினா் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனா்.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த அண்ணாமலைநகா் போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா். புல் பண்ணையில் சமூக விரோதிகள் தீ வைத்துவிட்டு சென்றிருக்கலாம் என்று அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனா்.

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