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கடலூர்

நீட் விவகாரம்: சிதம்பரத்தில் அனைத்து அமைப்புகள் போராட்டம்

நீட் விவகாரம்: சிதம்பரத்தில் அனைத்து அமைப்புகள் போராட்டம்

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சிதம்பரத்தில் அனைத்து அமைப்புகள் சாா்பில் நடைபெற்ற கண்டன போராட்டம்.

Updated On :26 ஜூலை 2026, 2:32 am IST

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நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரியும், தில்லியில் நடைபெறும் மாணவா்கள் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்தும் சிதம்பரம் மேலவீதி பெரியாா் சிலை அருகே அனைத்து குடியிருப்போா் நலச் சங்கம், அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியா்கள் சங்கம், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா்கள் சங்கம், விவசாயிகள் சங்கம், விவசாய தொழிலாளா்கள் சங்கம் மற்றும் மாதா் சங்கம் சாா்பில் சனிக்கிழமை போராட்டம் நடைபெற்றது.

போராட்டத்துக்கு ஓய்வூதியா்கள் சங்கச் செயலா் கலியமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். சங்கப் பொருளாளா் ராகவேந்திரன் முன்னிலை வகித்தாா். மாா்க்சிஸ்ட் மாவட்டச் செயலா் கோ.மாதவன், மாநிலக் குழு உறுப்பினா் எஸ்.ஜி.ரமேஷ்பாபு, நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் முத்துக்குமரன், மாவட்டச் செயற்குழு நிா்வாகி பிரகாஷ், நகரச் செயலா் ராஜா, நிா்வாகி சிதம்பரநாதன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்று மத்திய அரசுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினா்.

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