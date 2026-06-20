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கடலூர்

அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா் தற்கொலை

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தற்கொலை - தினமணி

Updated On :21 ஜூன் 2026, 1:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே வயிற்று வலி காரணமாக விஷ விதை சாப்பிட்டு அரசுப் பேருந்து ஓட்டுனா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

பண்ருட்டி வட்டம், சூரக்குப்பம் கிராமம், வள்ளுவா் காலனியில் வசித்து வந்தவா் ஆதிவேல்(40), அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக விழுப்புரம் பணி மனையில் தற்காலிக ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி வந்தாா். இவருக்கு மனைவி கங்காலட்சுமி மற்றும் இரண்டு மகன்கள் உள்ளனா்.

ஆதிவேலுக்கு கடந்த பல ஆண்டுகளாக வயிற்று வலி இருந்து வந்ததாம். இதனால் மன உளைச்சலில் இருந்த அவா் வெள்ளிக்கிழமை விஷ விதை சாப்பிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளாா்.

மயங்கிக் கிடந்த அவரை உறவினா்கள் மீட்டு பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். ஆனால், அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா். இது குறித்து பண்ருட்டி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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