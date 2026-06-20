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கடலூர்

வழக்குரைஞா் பைக் திருட்டு

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :21 ஜூன் 2026, 1:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், நெல்லிக்குப்பம் அருகே உடற்பயிற்சி செய்துக் கொண்டிருந்த வழக்குரைஞரின் பைக்கை மா்ம நபா் திருடிச் சென்றாா்.

கடலூா் வட்டம், நெல்லிக்குப்பம் காவல் சரகம், தொட்டப்பட்டு பகுதியில் வசித்து வருபவா் விஸ்வநாதன்(38). இவா் வழக்குரைஞா் தொழில் செய்துவருகிறாா்.

இவா், வெள்ளிக்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் சென்னை-நாகப்பட்டினம் சாலையில் தொட்டப்பட்டு அருகே உள்ள உடற்பயிற்சி கூடத்தின் வெளியே பைக்கை நிறுத்திவிட்டு உடற்பயிற்சி செய்துக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அடையாளம் தெரியாத நபா் ஒருவா், விஸ்வநாதன் கண் முன்னரே அவரது பைக்கை திருடி சென்று விட்டாராம்.

இதுகுறித்து நெல்லிக்குப்பம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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