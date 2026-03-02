Dinamani
முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
கடலூர்

என்எல்சி - இந்திய அறிவியல் நிறுவனங்களுக்கு இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலியில் உள்ள என்எல்சி நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் என்எல்சி நிறுவனம் மற்றும் பெங்களூரு

News image
நெய்வேலியில் என்எல்சி நிறுவனம் மற்றும் பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் இடையே பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:15 pm

Syndication

நெய்வேலி: கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலியில் உள்ள என்எல்சி நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் என்எல்சி நிறுவனம் மற்றும் பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் கையொப்பமானது.

சுரங்கத்தில் மேல் மண் மற்றும் பழுப்பு நிலக்கரி வெட்டி எடுக்கப் பயன்படும் வாளி வடிவிலான பற்களில் பொருத்தப்படும் டங்ஸ்டன் காா்பைடுக்கு மாற்றாக புதிய பொருள்கள் மற்றும் செயல்முறை வடிவமைப்பை உருவாக்குதல் திட்டத்துக்காக புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

என்எல்சி தலைவா் பிரசன்ன குமாா் மோட்டுப்பள்ளி, இயக்குநா்கள் எம்.வெங்கடாசலம், ராஜேஷ் பிரதாப் சிங் சிசோடியா முன்னிலையில், என்எல்சி நிறுவனத்தின் சாா்பாக முதன்மை பொது மேலாளா் நீரஜ் குமாா், பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தின் உதவிப் பேராசிரியா் டாக்டா் பிகி பிரியா ஒப்பந்தத்தை பரிமாறிக்கொண்டனா்.

என்எல்சி நிறுவனம் பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையத்தின் வாயிலாக முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களுடன் முறையான ஒத்துழைப்பைத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் விளைவாக ஐ.ஐ.எஸ்.சி, ஐ.ஐ.டி, என்.ஐ.டி மற்றும் மாநில பல்கலைக்கழகங்களுடன் 13 புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பமாகியுள்ளன.

இதில், பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம், உள்நாட்டுப் பொருள் மேம்பாட்டின் மூலம் சுரங்கத் துறையின் முக்கியமான தேவையை நிவா்த்தி செய்வதில் குறிப்பிடத்தக்க மைல் கல்லாக அமையும்.

டிரெண்டிங்

என்எல்சி இந்தியா நிறுவனம் - தேசிய மின்சக்தி பயிற்சி நிறுவனம் இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்!

என்எல்சி இந்தியா நிறுவனம் - தேசிய மின்சக்தி பயிற்சி நிறுவனம் இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்!

சுரங்கத் துறையில் ஆராய்ச்சி: திருச்சி என்.ஐ.டி - என்எல்சி புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

சுரங்கத் துறையில் ஆராய்ச்சி: திருச்சி என்.ஐ.டி - என்எல்சி புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

சமூகப் பொறுப்புணா்வு திட்டம் கடலூா் மாவட்ட நிா்வாகம் - என்எல்சி இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

சமூகப் பொறுப்புணா்வு திட்டம் கடலூா் மாவட்ட நிா்வாகம் - என்எல்சி இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

காஞ்சிபுரம் சங்கரா கல்லூரியுடன் சிபெட் நிறுவனம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

காஞ்சிபுரம் சங்கரா கல்லூரியுடன் சிபெட் நிறுவனம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு