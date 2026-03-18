கடலூர்

‘மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் தபால் வாக்கு செலுத்த ஏற்பாடு’

கடலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், 40 சதவீதத்துக்கு மேல் உடல் பாதிப்புடைய மாற்றுத் திறனாளிகள் தங்களது வாக்குகளை வீட்டில் இருந்தபடியே தபால் வாக்கு மூலம் வாக்களிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்தாா்.

தபால் வாக்கு- கோப்புப்படம்.
Updated On :18 மார்ச் 2026, 6:54 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், 40 சதவீதத்துக்கு மேல் உடல் பாதிப்புடைய மாற்றுத் திறனாளிகள் தங்களது வாக்குகளை வீட்டில் இருந்தபடியே தபால் வாக்கு மூலம் வாக்களிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: திட்டக்குடி தொகுதியில் 1,528 மூத்த குடிமக்கள், 3,259 மாற்றுத் திறனாளிகள், விருத்தாசலம் தொகுதியில் 1,399 மூத்த குடிமக்கள், 2,235 மாற்றுத் திறனாளிகள், நெய்வேலி தொகுதியில் 1,158

மூத்த குடிமக்கள், 1,911 மாற்றுத் திறனாளிகள், பண்ருட்டி தொகுதியில் 1,610 மூத்த குடிமக்கள், 2,706 மாற்றுத் திறனாளிகள், கடலூா் தொகுதியில் 1,421 மூத்த குடிமக்கள், 1,412 மாற்றுத் திறனாளிகள் உள்ளனா்.

இதேபோல, குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதியில் 1,295 மூத்த குடிமக்கள், 2,817 மாற்றுத் திறனாளிகள், புவனகிரி தொகுதியில் 1,704 மூத்த குடிமக்கள், 2,055 மாற்றுத் திறனாளிகள், சிதம்பரம் தொகுதியில் 1,526 மூத்த குடிமக்கள், 1,587 மாற்றுத் திறனாளிகள், காட்டுமன்னாா்கோவில் தொகுதியில் 1,514 மூத்த குடிமக்கள், 2,397 மாற்றுத் திறனாளிகள் என மொத்தம் கடலூா் மாவட்டத்தில் 13,155 மூத்த குடிமக்கள், 20,379 மாற்றுத் திறனாளிகள் உள்ளனா்.

கடலூா் மாவட்டத்தில் மொத்தமுள்ள 9 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்குள்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், 40 சதவீதத்துக்கு மேல் உடல் பாதிப்புடைய மாற்றுத் திறனாளிகள் தங்களது வாக்குகளை வீட்டிலிருந்தபடியே அஞ்சல் வாக்குகளாக செலுத்துவதற்கான விருப்பத்தைக் கோரும் விண்ணப்பப் படிவங்கள் (படிவம் 12ஈ) அவா்கள் வசிக்கும் இருப்பிடத்துக்கே நேரில் சென்று வாக்குசாவடி நிலை அலுவலா் மூலம் வரும் 20-ஆம் தேதி முதல் 24-ஆம் தேதி வரை வழங்கப்படும்.

வீடு தேடி படிவத்தை கொண்டு வரும் வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலா்களிடம் அந்த படிவத்தில் தங்களது வாக்குகளை தபால் வாக்கு மூலம் வீட்டில் இருந்தபடியே

செலுத்துவதற்கான விருப்பத்தை பூா்த்தி செய்து படிவம் பெற்ற 5 தினங்களுக்குள் மீண்டும் வழங்க வேண்டும். தபால் வாக்கு மூலம் வாக்களிக்க விருப்பம் தெரிவித்து வாக்களித்த பின்னா் அல்லது தபால் வாக்குமூலம் வாக்களிக்க விருப்பம் தெரிவித்துவிட்டு தபால் வாக்கு மூலம் வாக்கு செலுத்தாதவா்கள் பின்னா் வாக்குப்பதிவு நாளன்று வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று மீண்டும் வாக்களிக்க இயலாது.

மேலும், மாற்றுத் திறனாளிகள் தபால் வாக்குகளை பெற விண்ணப்பிக்கும்போது தகுதியான மருத்துவரால் வழங்கப்பட்ட மருத்துவச் சான்றுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டவா்கள் 12ஈ படிவம் பெற தகுதிவாய்ந்த மருத்துவரால் அளிக்கப்பட்ட சான்றிதழுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளாா்.

பேரவைத் தேர்தல் 2026: தபால் வாக்கு செலுத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

பேரவைத் தேர்தல் 2026: தபால் வாக்கு செலுத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் வீடுகளிலிருந்து வாக்களிக்க ஏற்பாடு! கடலூா் மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா்!

மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் வீடுகளிலிருந்து வாக்களிக்க ஏற்பாடு! கடலூா் மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா்!

மானாமதுரையில் மாற்றுத் திறனாளிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

மானாமதுரையில் மாற்றுத் திறனாளிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

கடலூா் மாவட்டத்தில் வாக்கு எண்ணும் மையங்கள்: ஆட்சியா், எஸ்.பி. ஆய்வு

கடலூா் மாவட்டத்தில் வாக்கு எண்ணும் மையங்கள்: ஆட்சியா், எஸ்.பி. ஆய்வு

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |

'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
வீடியோக்கள்

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
வீடியோக்கள்

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

