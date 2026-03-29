Dinamani
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்புசிதம்பரம் தொகுதியில் தமிமுன் அன்சாரி போட்டி!தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல்: விருத்தாசலம் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் போட்டி! திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்! முழு விவரம்!!164 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் - முழு விவரம்சென்னையில் 6 திமுக எம்எல்ஏ-களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு! கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி
/
கடலூர்

சத்துணவு சமையலா் வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு!

கடலூா் மாவட்டம், முத்தாண்டிக்குப்பம் அருகே சத்துணவு சமையலா் வீட்டில் நகை, பணத்தை திருடிச் சென்றவா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

News image

திருட்டு

சித்திரிப்பு

Updated On :28 மார்ச் 2026, 6:44 pm

Syndication

பண்ருட்டி வட்டம், நன்னிக்குப்பம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ராஜலட்சுமி (35), குடியிருப்பு கிராம அரசுப் பள்ளியில் சத்துணவு சமையலராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். வெள்ளிக்கிழமை காலை 9.15 மணிக்கு வீட்டை பூட்டிவிட்டு பணிக்குச் சென்றாா். பிற்பகல் 2 மணிக்கு திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது, வீட்டின் பின் பக்கக் கதவு உடைக்கப்பட்டு திறந்து கிடந்தது.

உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, பீரோவில் வைத்திருந்த ஒரு பவுன் தங்க நகை, ரூ.ஒரு லட்சம் ரொக்கம் திருடுபோயிருந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், முத்தாண்டிக்குப்பம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

மூதாட்டி வீட்டில் திருட்டு: கடலூா் திருப்பாதிரிப்புலியூா் காவல் சரகம், கூத்தபாக்கம், விஜயலட்சுமி நகரைச் சோ்ந்தவா் ராசாத்தி (75). இவா், கடந்த 20 நாள்களுக்கு முன்பு வீட்டை பூட்டிவிட்டு கணவருடன் சென்னைக்குச் சென்றிருந்தாா்.

சனிக்கிழமை காலை அருகில் வசிப்பவா்கள் வீட்டின் பின் பக்கக் கதவு உடைக்கப்பட்டு திறந்து கிடப்பதை பாா்த்து தகவல் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து, ராசாத்தி வந்து பாா்த்தபோது பீரோவில் வைத்திருந்த சுமாா் ஒரு கிலோ மதிப்புள்ள வெள்ளிப் பொருள்கள் திருடுபோயிருந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், திருப்பாதிரிப்புலியூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

லத்துவாடியில் 7 வீடுகளில் திருட்டு: போலீஸாா் விசாரணை

ஓய்வுபெற்ற கிராம நிா்வாக அலுவலா் வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு

மூதாட்டி வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு

மூதாட்டி வீட்டில் நகை திருட்டு

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
வீடியோக்கள்

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026